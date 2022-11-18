Макрофинансовая помощь+. Первый транш из €18 млрд макрофинансовой помощи Украина может получить уже в январе 2023 года — Finance.ua
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Макрофинансовая помощь+. Первый транш из €18 млрд макрофинансовой помощи Украина может получить уже в январе 2023 года

Казна и Политика
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Макрофинансовая помощь+. Первый транш из €18 млрд макрофинансовой помощи Украина может получить уже в январе 2023 года
Макрофинансовая помощь+. Первый транш из €18 млрд макрофинансовой помощи Украина может получить уже в январе 2023 года
Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассчитывает, что первый транш из 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украина получит уже в январе 2023 года.
«Что касается 2023 года, то наша цель состоит в том, чтобы покрыть значительную часть финансового дефицита Украины. Мы, в частности, планируем это сделать с помощью инструмента, который мы называем „макрофинансовая помощь +“. В рамках этой помощи будет предоставлено до 18 млрд евро», — сказал Домбровскис на совместной с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем пресс-конференции в пятницу в Киеве.
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Он отметил, что такая программа макрофинансовой помощи будет предусматривать некоторые условия получения средств. Речь идет о шагах, направленных на усиление надлежащего управления, а также на борьбу с коррупцией.
«Нам необходимо будет подписать меморандум о взаимопонимании, для этого мы ожидаем окончательного одобрения программы законодателями Европейского Союза», — сказал он.
Домбровскис ожидает, что программа будет одобрена в начале декабря, что позволит Еврокомиссии предоставить первый транш уже в начале января 2023 года.
В свою очередь, Шмыгаль выразил надежду, что такой транш поступит именно в январе.

Справка Finance.ua:

  • ранее Домбровскис сообщал, что Украина получит транш от ЕС в сумме 2,5 млрд евро на следующей неделе, еще 0,5 млрд евро в декабре;
  • президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 37,7 миллиарда долларов на помощь Украине в качестве срочной помощи в связи с исчерпанием уже одобренных расходов в рамках временного бюджета;
  • Евросоюз каждый месяц будет выделять Украине по 1,5 млрд евро в будущем году на ремонт объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате российских атак;
  • в Министерстве финансов рассчитывают до конца года привлечь от международных партнеров 7,8 млрд дол. США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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