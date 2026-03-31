Лучший CEO страховой компании: кого наградили на FinAwards Сегодня 20:40 — Страхование

СЕО

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Не обошлось и без оглашения результатов в номинации «Лучший CEO страховой компании».

Кто стал лидером

Это отличие получил председатель правления СК Vuso Андрей Артюхов, занимающий этот пост с 2018 года. До этого работал в должности заместителя председателя по продажам в этой компании.

К слову, в 2023 году Андрей Артюхов уже забирал «золотую» награду FinAwards в номинации «Лучший СЕО страховой компании».

Под руководством Артюхова Vuso реализовала стратегию роста ключевых направлений страхования, что обеспечило усиление рыночных позиций компании и развитие цифровых сервисов, в частности в медицинском страховании.

В 2025 году инновационная модель клиентского сервиса Vuso получила международное признание, заняв 2 место на European Contact Centre & Customer Service Awards в номинации Best Customer Experience Redesign, ставшей уникальным достижением для украинского страхового рынка.

Отдельным направлением деятельности является социальная ответственность компании, включая реализацию проектов поддержки ВСУ и ветеранов. Количественные денежные характеристики роста в предоставленных данных отсутствуют.

