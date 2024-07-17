Li Auto показала первый автомобиль новой линейки Li M — Finance.ua
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Li Auto показала первый автомобиль новой линейки Li M

Фондовый рынок
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M. Бен Баум, старший директор по дизайну Li Auto, показал фото нового автомобиля под названием Li M8. Предыдущие планы предполагали выпуск четырех полностью электрических автомобилей в этом году и одного кроссовера с увеличенным запасом хода.
Одним из полностью электрических автомобилей является уже выпущенный Mega. Кроме того, ожидается выпуск моделей M9, M8 и M7. Однако впоследствии выпуск серии M был отложен до следующего года.
Li M8 похож на Li Mega, при этом автомобиль отличается задней частью. Одной из причин задержки выпуска серии M стала сеть быстрых зарядных станций. Как и Mega, новая серия M будет поддерживать зарядку 5C. Li Mega заряжается с 10 до 80% в течение 10 минут и 36 секунд. Еще одна причина задержки, которую Li Auto признает — это плохие показатели продажи Mega.
По состоянию на 14 июля у Li Auto было 635 работающих станций, а к концу года планируется установить более 2000. Эти 635 зарядных станций имеют всего 2848 зарядных мест в 26 провинциях и 151 городе.
По материалам:
Portaltele
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