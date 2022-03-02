Lego передаст Украине $16,5 млн на гуманитарные цели — Finance.ua

В The Lego Foundation сообщили, что передадут Украине 110 млн датских крон ($16,5 млн), которые будут направлены на гуманитарную помощь.
Денежные средства пойдут в фонды, которые помогают семьям, детям и в Красный Крест.
Однако Lego, как и многие их западные коллеги, не говорят прямо о войне России с Украиной.
"Мы поддерживаем народ Украины, особенно детей и семьи, пострадавшие из-за этого разрушительного вторжения.
LEGO Foundation, Ole Kirk’s Fond и LEGO Group передадут 110 миллионов датских крон партнерам, включая ЮНИСЕФ, Save the Children и Датский Красный Крест в поддержку украинских детей и семей. Пожертвование предоставит гуманитарную помощь, а также защиту и образование детей", — говорится в сообщении.