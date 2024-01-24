Латвия выделила более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины: на что пойдут средства — Finance.ua

Латвия выделила более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины: на что пойдут средства
На покрытие расходов, возникающих у муниципальных властей в связи с приемом и поддержкой беженцев из Украины, правительство Латвии выделило 15,6 млн евро на период до лета 2024 года.
Об этом сообщило Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM), передает LSM.lv.
На что пойдут деньги:
- на расселение и питание (для первичной помощи и выплат компенсаций физическим и юридическим лицам за размещение украинских беженцев и улучшение муниципальных помещений для них);
- на обеспечение социальной поддержки;
- на обеспечение образования;
- на поддержку заявок, касающихся услуг управления;
- на обеспечение деятельности пунктов координации объединенной государственной и муниципальной помощи в период до июня этого года.
В распоряжении министерства будет не более 15,6 млн евро, чтобы раз в месяц компенсировать самоуправлениям соответствующие расходы.
Ранее правительство уже перечислило самоуправлениям 28,5 млн евро за январь-ноябрь 2023 года.
Напомним, Латвия продолжает активно поддерживать беженцев из Украины. Согласно данным городской думы столицы Латвии — Риги, в сентябре 2023 года по сравнению с августом количество получателей социальной помощи уменьшилось на 8% (1270 человек), а сумма использованных средств — на 15% (357,8 тыс. евро).
По сравнению с сентябрем 2022 года количество получателей социальной помощи уменьшилось на 13% (2052 человека), а объем средств на социальную помощь — на 15% (361,8 тыс. евро).
Министерство экономики Латвии разрабатывает стратегию, призванную бороться с острой нехваткой рабочей силы и облегчить процесс привлечения трудовых мигрантов. Людей не хватает как в отраслях, нуждающихся в неквалифицированных кадрах, так и в сферах интеллектуального труда.
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