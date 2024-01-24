Латвия выделила более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины: на что пойдут средства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Латвия выделила более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины: на что пойдут средства

Мир
14
Латвия выделила более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины: на что пойдут средства
Латвия выделила более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины: на что пойдут средства
На покрытие расходов, возникающих у муниципальных властей в связи с приемом и поддержкой беженцев из Украины, правительство Латвии выделило 15,6 млн евро на период до лета 2024 года.
Об этом сообщило Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM), передает LSM.lv.
Читайте также

На что пойдут деньги:

  • на расселение и питание (для первичной помощи и выплат компенсаций физическим и юридическим лицам за размещение украинских беженцев и улучшение муниципальных помещений для них);
  • на обеспечение социальной поддержки;
  • на обеспечение образования;
  • на поддержку заявок, касающихся услуг управления;
  • на обеспечение деятельности пунктов координации объединенной государственной и муниципальной помощи в период до июня этого года.
В распоряжении министерства будет не более 15,6 млн евро, чтобы раз в месяц компенсировать самоуправлениям соответствующие расходы.
Ранее правительство уже перечислило самоуправлениям 28,5 млн евро за январь-ноябрь 2023 года.
Читайте также
Напомним, Латвия продолжает активно поддерживать беженцев из Украины. Согласно данным городской думы столицы Латвии — Риги, в сентябре 2023 года по сравнению с августом количество получателей социальной помощи уменьшилось на 8% (1270 человек), а сумма использованных средств — на 15% (357,8 тыс. евро).
По сравнению с сентябрем 2022 года количество получателей социальной помощи уменьшилось на 13% (2052 человека), а объем средств на социальную помощь — на 15% (361,8 тыс. евро).
Министерство экономики Латвии разрабатывает стратегию, призванную бороться с острой нехваткой рабочей силы и облегчить процесс привлечения трудовых мигрантов. Людей не хватает как в отраслях, нуждающихся в неквалифицированных кадрах, так и в сферах интеллектуального труда.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.