В Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом» — Finance.ua
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В Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом»

Мир
10
В Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом»
В Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом»
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с российским «Яндексом».
Об этом сообщает DELFI.
По словам главы ведомства Ивара Аболиньша, в дальнейшем будет закрыт доступ и к Yandex Music, которая предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, создаваемому в россии подсанкционными лицами.
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Ранее решение NEPLP от 7 апреля прошлого года было принято, в частности, ограничить доступ в Латвии к сайту yandex.ru и его зеркальным сайтам.
Не согласившись с решением NEPLP, «Яндекс» подал апелляцию в Административный районный суд, который рассмотрит заявление в письменном виде 29 февраля 2024 года.
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Напомним, Латвия продолжает активно поддерживать беженцев из Украины. Согласно данным городской думы столицы Латвии — Риги, в сентябре по сравнению с августом количество получателей социальной помощи уменьшилось на 8% (1270 человек), а сумма использованных средств — на 15% (357,8 тыс. евро).

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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