Латвия планирует увеличить поддержку украинских беженцев на 10 миллионов евро — Finance.ua
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Латвия планирует увеличить поддержку украинских беженцев на 10 миллионов евро

Личные финансы
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Латвия планирует увеличить поддержку украинских беженцев на 10 миллионов евро
Латвия планирует увеличить поддержку украинских беженцев на 10 миллионов евро
Правительство Латвии планирует увеличить финансирование органов местного самоуправления примерно на 10 млн евро, чтобы они поддержали украинцев.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на портал правовых актов TAP.
Как отмечается, 28 марта 2023 года был издан приказ о предоставлении Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) финансирования в размере 21 788 249 евро для покрытия расходов органами местного самоуправления в 2023 году, которые оказывали поддержку гражданам Украины, включая проживание и питание.
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Теперь правительство планирует увеличить финансирование до 32 152 527 евро, чтобы и дальше покрывать расходы на поддержку мигрантам из Украины.
Министр финансов Латвии должен проинформировать Комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам) об изменениях в ассигнованиях. Если та не выдвинет возражений в течение пяти рабочих дней после получения соответствующей информации, то изменения в ассигнованиях будут проведены.
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Напомним, Министерство экономики Латвии разрабатывает стратегию, призванную бороться с острой нехваткой рабочей силы и облегчить процесс привлечения трудовых мигрантов.
Глава Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Андрис Бите подчеркнул, что ситуация с доступностью рабочей силы становится все более серьезной. Людей не хватает как в отраслях, нуждающихся в неквалифицированных кадрах, так и в сферах интеллектуального труда.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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