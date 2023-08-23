Латвия передает Украине 38 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей — СМИ Сегодня 16:48 — Мир

Латвия передает Украине 38 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей — СМИ

Во вторник, 22 августа, правительство Латвии решило безвозмездно передать Украине 38 транспортных средств, конфискованных у нетрезвых водителей.

Об этом пишет издание Delfi.

Отмечается, что согласно решению правительства автомобили предназначены для Министерства обороны Украины, воинских частей, некоммерческих учреждений и организаций. Общая предварительная рыночная стоимость транспортных средств, которые будут переданы Украине, составляет более 127 тысяч евро.

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Украине передадут конфискованные автомобили таких марок: Opel Astra Caravan (2003 год выпуска, предварительная рыночная стоимость 181 евро), Volvo V70 (2000 год, 210 евро), Škoda Superb (2011 год, 5200 евро), Toyota Avensis Verso (2003 год, 1100) евро), Volkswagen Sharan (2012 год, 212 евро), Volkswagen Passat Variant (2000 год, 189 евро), Opel Antara (2013 год, 6800 евро), Toyota Avensis (2010 год, 4500 евро), Opel Vivaro (2005 год, 4250 евро), BMW 530 (2005 год, 5400 евро), Audi A4 (2002 год, 201 евро), Opel Insignia (2011 год, 4950 евро), Volvo V60 (2012 год, 6990 евро), Toyota Yaris (2012 год, 5850 евро).

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Также Украине передадут: Volvo XC90 (2006 год, 5800 евро), Audi A6 (2002 год, 227 евро), Hyundai Santa Fe (2006 год, 3900 евро), Škoda Octavia (2005 год, 1250 евро), Škoda Octavia (2004 год, 700 евро), BMW 320 (2005 год, 3800 евро), Audi A6 Avant (2003 год, 300 евро), Volvo S60 (2004 год, 1200 евро), BMW 320 (2003 год, 199 евро), незарегистрированный квадроцикл HB- ATV125B (год неизвестен, 500 евро).

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Кроме того, Украине поставят: Volvo XC70 (2014 год, 14 000 евро), BMW 530 (2010 год, 12 500 евро), Renault Megane (2013 год, 5800 евро), квадроцикл CFMOTO CF5002A (2014 год, 120 4×4 (2007 год, 800 евро), Volkswagen Golf (2009 год, 3500 евро), Renault Master (1999 год, 630 евро), Opel Vivaro (2007 год, 5700 евро), Honda CRV (2005 год, 2900 евро), Volkswa Passat (2005 год, 2100 евро), Ford S-Max (2007 год, 3100 евро), Volvo XC60 (2009 год, 9100 евро), Volkswagen Passat (2007 год, 2200 евро), Volkswagen Transporter (1996, 420 евро).

Отмечается, что согласно закону «О поддержке гражданского населения Украины», транспортные средства Латвийского государства могут безвозмездно передаваться в собственность правительства Украины с целью содействия предотвращению последствий чрезвычайной ситуации, связанной с боевыми действиями в Украине и поддержать украинское общество. Это один из способов помощи Латвии Украине в борьбе с российской агрессией.

Справка Finance.ua:

8 февраля в Латвии предложили пожертвовать Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили. Изменения инициировал министр финансов Латвии Арвилс Асераденс, предложивший внести в закон поправки, позволяющие безвозмездно передавать Украине автомобили, конфискованные за вождение в состоянии опьянения;

17 февраля парламент Латвии одобрил поправки к закону, которым разрешено передавать для украинской армии автомобили, конфискованные у пьяных водителей;

по состоянию на 5 июня Латвия передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных латвийских водителей.

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