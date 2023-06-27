Латвия внесла россию в список оффшоров — Finance.ua

Латвия внесла россию в список оффшоров Сегодня 15:45 — Мир

Латвия внесла россию в список оффшоров

Правительство Латвии приняло решение включить рф в перечень стран и территорий с низким уровнем налогообложения или вообще без налога с 1 июля 2023 года.

Об этом сообщает Delfi

Кроме россии, в список оффшоров также вошли Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Республика Маршалловы острова. Минфин Латвии призвал налогоплательщиков обратить особое внимание на операции с лицами, расположенными, основанными или зарегистрированными в этих странах и территориях.

Эти страны были добавлены в перечень оффшоров, поскольку они не сотрудничают в сфере налогообложения Европейского Союза (ЕС), который был обновлен 14 февраля 2023 года.

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Минфин Латвии пояснил, что новые положения содержат прямую ссылку на перечень ЕС и его регулярное обновление с целью избегания дальнейших регулярных технических изменений и обеспечения максимально эффективного и своевременного реагирования на изменения в перечне ЕС.

В Минфине напомнили, что нормативно-правовые акты Латвии, регулирующие сферу прямого налогообложения, предусматривают специальный налоговый режим (защитные меры) в случае осуществления операций с лицами, находящимися, основанными или зарегистрированными в странах и территориях с низким или нулевым уровнем налогообложения.

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Українська правда По материалам:

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