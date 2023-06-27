Латвия прекратила выдачу всех видов виз россиянам — Finance.ua

Латвия прекратила выдачу всех видов виз россиянам
Латвия с 26 июня приостановила приём всех видов визовых заявлений для граждан российской федерации.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Латвии.
Читайте также
«В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в россии с 26 июня 2023 г. дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан россии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что визовые заявления, которые приняли и начали обрабатывать до 25 июня, будут рассмотрены.
Напомним, что осенью 2022 года Латвия, Литва и Эстония закрыли въезд для россиян, в том числе для имеющих шенгенские визы, выданные другими государствами. Граждане россии могли получать, например, гуманитарные визы.
Также в Латвии обязали российских граждан сдать тест на знание государственного языка, если они хотят получить продление вида на жительство.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью