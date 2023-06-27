Латвия прекратила выдачу всех видов виз россиянам — Finance.ua

Латвия прекратила выдачу всех видов виз россиянам Сегодня 19:15 — Мир

Латвия прекратила выдачу всех видов виз россиянам

Латвия с 26 июня приостановила приём всех видов визовых заявлений для граждан российской федерации.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Латвии.

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«В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в россии с 26 июня 2023 г. дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан россии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визовые заявления, которые приняли и начали обрабатывать до 25 июня, будут рассмотрены.

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Напомним, что осенью 2022 года Латвия, Литва и Эстония закрыли въезд для россиян, в том числе для имеющих шенгенские визы, выданные другими государствами. Граждане россии могли получать, например, гуманитарные визы.

Также в Латвии обязали российских граждан сдать тест на знание государственного языка, если они хотят получить продление вида на жительство.

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УНІАН По материалам:

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