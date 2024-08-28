Льготы от государства на жилье для военнослужащих — все, что нужно знать Сегодня 08:06 — Личные финансы

Льготы от государства на жилье для военнослужащих — все, что нужно знать

В Украине существуют программы, благодаря которым есть процедура обеспечения жильем военнослужащих , а также членов их семей, не имеющих собственной недвижимости. Среди таких программ есть кредитные программы, льготы и компенсации и предоставление земельных участков.

Больше деталей о том, как военным получить жилье, читайте на Новости.Live.

Кто из военных имеет право на получение жилья в 2024 году

Речь идет о военных, которые получили ранения и инвалидность во время антитеррористической операции (АТО), операции объединенных сил (ООС), полномасштабного вторжения, а также об участниках боевых действий, которые выехали с оккупированных территорий до 2018 года и первыми встали на защиту страны.

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Государственная программа «єОселя»

Благодаря государственной льготной программе кредитования «єОселя», можно взять ипотеку на покупку жилья под 3% годовых для военнослужащих ВСУ по контракту, а также силовикам. А участники боевых действий и ветераны, не имеющие собственного жилья или желающие расширить площадь имеющегося, могут получить ставку в 7% годовых.

Главные условия программы «єОселя»:

льготная ставка на весь срок кредита — 3% годовых;

платежеспособность, то есть быть официально трудоустроенным и уплачивать налоги;

быть гражданином Украины;

не иметь собственной недвижимости или она должна быть на временно оккупированной территории;

максимальный срок кредита — 20 лет;

возраст заемщика — от 18 до 70 лет (главное, чтобы на момент погашения кредита человеку не было больше 70 лет);

не участвовать в других государственных программах помощи с получением жилья;

не входить в санкционные списки;

минимальный первоначальный взнос — 20%.

Важно, что военнослужащие и члены их семьи имеют возможность подать заявку на доступное жилье всего за пять минут, а в течение трех дней им обязаны дать ответ.

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Дополнительные взыскания по кредиту

Льготная программа кредитования предусматривает дополнительные платежи по кредиту:

комиссия за предоставление кредита (разово) — 6 481 грн;

сбор на обязательное государственное пенсионное страхование (разово) — 16 203 грн;

страхование недвижимого имущества (ежегодно) — 4051 грн;

услуги оценщика (разово) — 1 221 грн;

услуги нотариуса (разово) — 7 476 грн;

комиссия за проведение безналичных перечислений — 750 грн;

комиссия за открытие текущего счета — 100 грн;

административный сбор за переоформление права собственности — 286 грн.

Украинцы могут купить квартиру или дом на территории Украины, за исключением оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

В случае, если жилье находится в Киеве или областном центре, его возраст не должен быть более 10 лет на момент заключения договора. Речь идет как о квартирах, так и о домах.

Существуют требования и к нормативам площади:

квартира: до 52,5 кв. м+21 кв. м на каждого члена семьи;

жилой дом: до 62,5 кв. м+21 кв. м на каждого члена семьи.

Как подать заявку на участие в программе

Подать заявку через приложение «Дія».

Получить предложения от банков и выбрать банк.

Пройти проверку данных и документов.

Найти жилье для покупки.

Заключить сделку с банком и договор купли-продажи.

Компенсация ветеранам войны на покупку жилья

Государственный бюджет Украины предусмотрел на 2024 год 5,75 млрд гривен для обеспечения жильем ветеранов войны. В течение года выплатят компенсации по трем программам Министерства ветеранов, охватывающим более 2 000 человек.

Кто имеет право на выплату компенсации

Лица с инвалидностью в результате войны I и II группы:

участники АТО/ООС/мероприятий обороны;

участники боевых действий территории других государств;

участники Революции Достоинства.

А также: внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые являются участниками боевых действий или имеют инвалидность III группы в результате войны (АТО/ООС до 1 июня 2018 года) и члены семьи лиц, погибших (пропавших без вести) или умерших в результате АТО/ООС/мероприятий обороны или участия в боевых действиях на территории других государств.

Каковы условия для выплаты компенсации на покупку жилья

получатели компенсации должны самостоятельно выбрать недвижимость и заключить договор с продавцом;

жилье не может находиться на ВОТ и линии разграничения;

деньги на улучшение жилищных условий следует использовать в течение года, иначе они возвращаются государству;

квартиру можно приобрести во введенных в эксплуатацию домах на первичном или вторичном рынке;

деньги можно потратить только на жилье (за использованием средств следит банк).

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Как получить компенсацию на покупку жилья

Прежде всего, нужно встать на квартирный учет. Нужно подать необходимые документы в ЦПАУ или орган социальной защиты населения по месту жительства для включения в квартирный учет. Далее следует ожидать решения комиссии о предоставлении денежной компенсации.

В случае одобрения со стороны комиссии, нужно открыть специальный банковский счет в государственном банке «Ощадбанк», предоставить копию заключенного договора с банком в местный орган социальной защиты и подождать поступления средств.

Важно купить квартиру или дом в течение года с момента поступления средств.

Какой пакет документов следует подать на получение компенсации на покупку жилья

заявление о назначении денежной компенсации;

паспорт/єДокумент;

удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего;

справка, подтверждающая непосредственное участие человека в боевых действиях;

письменное согласие каждого совершеннолетнего члена семьи на включение его в расчет денежной компенсации;

документы, удостоверяющие родственные связи между заявителем и членами его семьи, а также с погибшим;

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);

решение о постановке на квартирный учет по льготной категории;

справка о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье до 31 декабря 2012 года.

Какие есть программы помощи с кредитом и предоставления земельного участка

Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» гарантирует, что военнослужащие, имеющие значительную выслугу на военной службе, могут рассчитывать на помощь в улучшении жилищных условий. Таким образом, военные, чей стаж службы составляет не менее 17 лет, могут получить земельный участок в населенных пунктах, которые они выбрали для проживания с целью строительства жилого дома.

Местные органы самоуправления обязаны помочь строить дома военнослужащим. Украинские защитники, прошедшие службу не менее 20 лет, могут получить кредит на строительство или приобретение жилого дома сроком на 20 лет. Такой кредит предоставляется разово из специально назначенных средств госбюджета. Порядок и условия выдачи кредитов определяет Кабинет Министров Украины.

При заключении первого контракта украинские защитники могут получить компенсацию до 50% первого взноса за кредит и дополнительную сумму после двух лет военной службы. Эта компенсация также может быть предоставлена ​​только один раз из фондов, специально предназначенных для этого. Установление порядка и условий предоставления этой компенсации возложено на Кабинет Министров Украины.

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