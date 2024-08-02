Военным упростили подачу заявления на льготы на коммуналку — Finance.ua

Военным упростили подачу заявления на льготы на коммуналку Сегодня 10:16 — Личные финансы

Военным упростили подачу заявления на льготы на коммуналку

В Украине вводится экспериментальный проект для упрощения обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ветеранов войны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

По этому проекту можно подавать одно упрощенное заявление о взятии на учет и предоставлении льгот ветерану через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины . Заявление о назначении льгот могут подавать также члены семьи ветерана.

Кто может воспользоваться услугой

Этой возможностью могут воспользоваться:

участники боевых действий;

лица, получившие инвалидность в результате войны;

участники войны.

«Не имеет значения, уволился ли человек со службы или продолжает его, он все равно имеет право на получение льгот», — добавили в министерстве.

Как подать заявление

Для подачи заявления онлайн нужно:

1. Зайти на сайт Фонда и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать — «Заявление на жилищную субсидию или льготу».

3. Ознакомиться с информацией в открывшемся окне и нажать «Продолжить».

4. Выбрать опцию «Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту».

5. Для заполнения онлайн-формы, которая появится на экране: нужно указать лицо, подающее заявление, общую информацию о человеке, претендующем на льготы (паспортные и адресные данные), добавить данные документов о льготах, информацию о банковских реквизитах, обращая внимание на подсказки, которые дает система.

6. Перед формированием заявления и отправкой его в ПФУ с помощью опции «Добавить файл» необходимо прикрепить сканированные копии документов, которые могут влиять на льготу (при наличии).

7. Дать согласие на обработку персональных данных и нажать кнопку «Сформировать заявление».

8. Нажать «Подписать и отправить в ПФУ».

О результате рассмотрения заявления о назначении льготы можно узнать в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».

Оформить заявление на льготу для оплаты ЖКУ можно и другими способами:

непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

обратиться также к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или областной и Киевской госадминистрации (военной администрации);

обратиться к должностному лицу центра предоставления административных услуг;

отправить по почте.

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