Военным упростили подачу заявления на льготы на коммуналку — Finance.ua

Военным упростили подачу заявления на льготы на коммуналку
В Украине вводится экспериментальный проект для упрощения обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ветеранов войны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
По этому проекту можно подавать одно упрощенное заявление о взятии на учет и предоставлении льгот ветерану через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Заявление о назначении льгот могут подавать также члены семьи ветерана.
Кто может воспользоваться услугой
Этой возможностью могут воспользоваться:
- участники боевых действий;
- лица, получившие инвалидность в результате войны;
- участники войны.
«Не имеет значения, уволился ли человек со службы или продолжает его, он все равно имеет право на получение льгот», — добавили в министерстве.
Как подать заявление
Для подачи заявления онлайн нужно:
1. Зайти на сайт Фонда и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбрать — «Заявление на жилищную субсидию или льготу».
3. Ознакомиться с информацией в открывшемся окне и нажать «Продолжить».
4. Выбрать опцию «Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту».
5. Для заполнения онлайн-формы, которая появится на экране: нужно указать лицо, подающее заявление, общую информацию о человеке, претендующем на льготы (паспортные и адресные данные), добавить данные документов о льготах, информацию о банковских реквизитах, обращая внимание на подсказки, которые дает система.
6. Перед формированием заявления и отправкой его в ПФУ с помощью опции «Добавить файл» необходимо прикрепить сканированные копии документов, которые могут влиять на льготу (при наличии).
7. Дать согласие на обработку персональных данных и нажать кнопку «Сформировать заявление».
8. Нажать «Подписать и отправить в ПФУ».
О результате рассмотрения заявления о назначении льготы можно узнать в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».
Оформить заявление на льготу для оплаты ЖКУ можно и другими способами:
- непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- обратиться также к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или областной и Киевской госадминистрации (военной администрации);
- обратиться к должностному лицу центра предоставления административных услуг;
- отправить по почте.
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