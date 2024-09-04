Курс валют на текущей неделе: мнение экспертов, продавать или покупать — Finance.ua

Курс валют на текущей неделе: мнение экспертов, продавать или покупать Сегодня 16:00 — Валюта

Курс валют на текущей неделе: мнение экспертов, продавать или покупать

Олег Пендзин считает, что тренд сменится восходящим уже на текущей неделе, но не ожидает значительного подорожания доллара.

«Девальвационные ожидания на конец года — 42,5 грн/доллар, но это будет не скачок, а медленный рост курса под контролем Нацбанка. В первую неделю сентября наличный доллар приблизится к верхней границе наличного коридора, это 41,80 грн за единицу», — уточнил Олег Пендзин.

Андрей Забловский и Андрей Шевчишин склоняются к мнению, что начало сентября будет «раскачивающим».

«Пока все говорит о затишье перед бурей, но какой будет буря, пока сказать сложно, — говорит Андрей Шевчишин. — Во вторник, 3 сентября, в США выходной, банки не работают. Поэтому после спокойных понедельника и вторника со среды, 4 сентября, можно ожидать высокой активности на межбанковском рынке прежде всего со стороны покупателей. Это неизбежно приведет к удорожанию безналичного, а за ним и наличного доллара.

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Андрей Забловский назвал ряд положительных новостей, которые будут способствовать укреплению и стабильности гривны на текущей неделе. «На днях Украина получила от зарубежных партнеров финансовую помощь в размере 8,4 млрд долларов, из них 5,5 млрд долларов — гранты, которые возвращать не нужно , — анализирует Андрей Забловский. — Также есть договоренности с весомыми иностранными держателями наших валютных еврооблигаций по реструктуризации выплат по ним. Не исключаю, что некоторые игроки рынка (банки) в попытке заработать на продаже валюты, попытаются на текущей неделе разогреть рынок, расшатать наличный курс, распространяя прогнозы о значительной девальвации гривны уже в ближайшее время. Да, девальвация до конца года неизбежна, но она будет медленной и контролируемой со стороны Нацбанка, поэтому паниковать не стоит».

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин и Андрей Забловский считают: пока доллар не начал дорожать, следует продолжить приобретение наличной валюты.

«Прибыль возможна нескоро и незначительная, но валютная наличность всегда под рукой, и вы не зависите от обстоятельств», — аргументировал Шевчишин.

Андрей Забловский повторил совет по диверсификации сбережений: треть в гривне (банковские депозиты, ОВГЗ, то есть облигации внутреннего государственного займа), треть в долларах, треть в евро.

«Кто отложил на потом этот вопрос или не успел приобрести валюту из-за отпуска или других факторов, сейчас благоприятное время для этого. Но окно возможностей скоро закроется, осталась неделя-полторы, дальше будет дороже. Снимать деньги с депозитов для покупки валюты не стоит, лучше тратить свободные средства», — говорит Андрей Забловский.

Олег Пендзин предлагает приобщаться к более выгодным инструментам инвестирования — это ОВГЗ.

«Рекомендация по приобретению трехмесячных гривневых ОВГЗ остается актуальной, — говорит Олег Пендзин. — Они дадут чистую прибыль около 13% годовых или более 4% за квартал. Можно инвестировать и в традиционные гривневые депозиты, но, с учетом налогов на прибыль в размере 19,5%, эквивалентный процент годовых должен быть около 16%. Такие условия предлагают немногие банки и применяют их прежде всего для давних лояльных клиентов.

Продавать сейчас валюту без крайней необходимости все специалисты считают нецелесообразным.

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Справка Finance.ua:

Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины, доктор экономических наук, отметил, что состояние валютного рынка Украины является стабильным, а показатели относительно курса гривны и инфляции в условиях войны очень хорошие.

Напомним, аналитики группы ICU прогнозируют рост курса доллара по отношению к гривне в 2025 году. Прогноз — 47,7 гривен за доллар.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий ожидает, что среднегодовой курс американской валюты в 2024 году составит 39,0, в 2025 году будет 41,9 (+7,5% р/с), а в 2026 году — 46,1 (+ 10,0% г/г).

ТСН По материалам:

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