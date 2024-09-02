Член совета НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке во время войны — Finance.ua

Член совета НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке во время войны Сегодня 16:03 — Валюта

Член совета НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке во время войны

Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины, доктор экономических наук, отметил, что состояние валютного рынка Украины является стабильным, а показатели по курсу гривны и инфляции в условиях войны очень хорошие.

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

«Если мы говорим о состоянии валютного рынка Украины во время большой войны, то оно является стабильным и контролируемым. И это в первую очередь благодаря профессиональным действиям НБУ, второе — благодаря значительной финансовой поддержке, потому что имеем огромные потребности для финансирования украинской армии и нашей победы, поэтому нам нужен значительный финансовый ресурс. Однако как бы сложно не было в течение почти трех лет полномасштабной войны, мы видим, что банковская система работает 24/7, мы имеем финансовую стабильность», — прокомментировал член Совета НБУ.

По его словам, что касается курса украинской гривны, то было незначительное ослабление в связи с полномасштабной войной.

«Но сейчас я лично не вижу каких-либо больших угроз для курса гривны. НБУ с 3 октября прошлого года перешел к политике гибкого курсообразования, и гривна может колебаться в ту или иную сторону. Благодаря финансовой помощи у нас есть значительные золотовалютные резервы (ЗВР) НБУ, а это финансовая подушка украинской гривны. По прогнозам НБУ, на конец года ЗВР будут составлять более $42 млрд, это большая цифра. Если мы говорим о курсе гривны, то, по прогнозам НБУ, будет расти на 3,6%. Относительно инфляции сейчас тренд прогнозируемо развернулся в сторону увеличения, и, по прогнозам НБУ, на конец года инфляция будет составлять чуть больше 8%. А на конец следующего года тренд инфляции развернется и будет составлять чуть более 6%», — заметил Василий Фурман.

Напомним, аналитики группы ICU прогнозируют рост курса доллара по отношению к гривне в 2025 году. Прогноз — 47,7 гривны за доллар.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий ожидает , что среднегодовой курс американской валюты в 2024 году составит 39,0, в 2025 году будет 41,9 (+7,5% р/с), а в 2026 году — 46,1 (+10,0% г/г).

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