Член совета НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке во время войны — Finance.ua

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Член совета НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке во время войны

Валюта
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Член совета НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке во время войны
Член совета НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке во время войны
Василий Фурман, член Совета Национального банка Украины, доктор экономических наук, отметил, что состояние валютного рынка Украины является стабильным, а показатели по курсу гривны и инфляции в условиях войны очень хорошие.
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

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«Если мы говорим о состоянии валютного рынка Украины во время большой войны, то оно является стабильным и контролируемым. И это в первую очередь благодаря профессиональным действиям НБУ, второе — благодаря значительной финансовой поддержке, потому что имеем огромные потребности для финансирования украинской армии и нашей победы, поэтому нам нужен значительный финансовый ресурс. Однако как бы сложно не было в течение почти трех лет полномасштабной войны, мы видим, что банковская система работает 24/7, мы имеем финансовую стабильность», — прокомментировал член Совета НБУ.
По его словам, что касается курса украинской гривны, то было незначительное ослабление в связи с полномасштабной войной.
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«Но сейчас я лично не вижу каких-либо больших угроз для курса гривны. НБУ с 3 октября прошлого года перешел к политике гибкого курсообразования, и гривна может колебаться в ту или иную сторону. Благодаря финансовой помощи у нас есть значительные золотовалютные резервы (ЗВР) НБУ, а это финансовая подушка украинской гривны. По прогнозам НБУ, на конец года ЗВР будут составлять более $42 млрд, это большая цифра. Если мы говорим о курсе гривны, то, по прогнозам НБУ, будет расти на 3,6%. Относительно инфляции сейчас тренд прогнозируемо развернулся в сторону увеличения, и, по прогнозам НБУ, на конец года инфляция будет составлять чуть больше 8%. А на конец следующего года тренд инфляции развернется и будет составлять чуть более 6%», — заметил Василий Фурман.
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Напомним, аналитики группы ICU прогнозируют рост курса доллара по отношению к гривне в 2025 году. Прогноз — 47,7 гривны за доллар.
Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий ожидает, что среднегодовой курс американской валюты в 2024 году составит 39,0, в 2025 году будет 41,9 (+7,5% р/с), а в 2026 году — 46,1 (+10,0% г/г).
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По материалам:
Espreso.tv
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