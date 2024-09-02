НБУ хочет переименовать разменную монету из «копейки» в «шаг» — Finance.ua

НБУ хочет переименовать разменную монету из «копейки» в «шаг» Сегодня 15:31 — Валюта

НБУ хочет переименовать разменную монету из «копейки» в «шаг»

В Национальном банке Украины инициировали изменение названия монеты «копейка» на «шаг» — «для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций».

Об этом говорится в сообщении НБУ.

«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и уничтожено кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, исконно украинское, слово для определения мелких монет — это слово «шаг», — подчеркнул глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Почему нужно изменение названия монет

Название «шаг» древнего украинского происхождения, оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинских денежных знаках (XVI — XVII вв.). Это уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей.

Во времена Украинской революции 1917−1921 годов в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием «шаг», что было закреплено на законодательном уровне. Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины.

Кроме того, говорят в Нацбанке, название «копейка» имеет московское, имперское происхождение. В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги является важным и необходимым действием, ведь сегодня копейки остались в обращении только во враждебных Украине государствах.

А что говорят учёные

Научное сообщество поддерживает инициативу Национального банка. В частности, научные выводы специалистов Национального банка поддержала Национальная академия наук Украины, в частности, получены положительные экспертные заключения от Института истории Украины и Института языкознания им. А. Потебни.

«Наименование „шаг“ на обозначение мелкой монеты в украинском языке известно с XVI в. Это исконно украинская лексическая единица. Возвращение такого названия современной разменной монете Украины не только возродило бы национальные традиции в номинации денег, но и навсегда бы разорвало связь украинских монет с колониальной российской лингвокультурой», — отметил заместитель директора по научной работе Института языкознания НАН Украины, кандидат филологических наук Александр Скопненко.

Какие в дальнейшем нужно сделать шаги

Национальный банк разработал предложения по необходимым законодательным изменениям, которые предусматривают:

внесение соответствующих изменений в статью 32 Закона «О Национальном банке Украины»;

признание утратившими силу двух постановлений Президиума Верховной Рады Украины: «О разменной монете Украины» от 2 марта 1992 года № 2156-XII; «Об утверждении названия и характерных признаков денежной единицы Украины» от 10.12.1991 № 1952-XII;

«О разменной монете Украины» от 2 марта 1992 г. № 2156-XII;

«Об утверждении названия и характерных признаков денежной единицы Украины» от 10.12.1991 № 1952-XII;

внесение изменений в Законы Украины «О пенсионном обеспечении», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», в статью 249 Налогового кодекса Украины с целью синхронизации терминологии.

В частности, предлагается установить, что:

соотношение между «копейкой» и «шагом» будет равно 1:1;

Национальный банк будет разрабатывать дизайн и определять порядок введения в обращение «шагов», а также порядок и сроки изъятия из обращения «копеек».

Разработанные законопроекты после согласования с заинтересованными государственными органами Национальный банк направит для рассмотрения и одобрения Верховной Раде Украины.

В случае принятия Верховной Радой Украины соответствующих законов Национальный банк сможет перейти к практическому воплощению инициативы — чеканка и введение в обращение украинских разменных монет, номинированных в шагах.

Будут ли изымать старые монеты

В то же время Национальный банк не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты «копейка» и «шаг» будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.

Это позволит избежать дополнительных затрат, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов на их замену.

Постепенное введение в обращение монет, номинированных в шагах, в рамках планового выпуска не повлияет на инфляцию, поскольку не предполагается увеличение объемов наличных денег в экономике.

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