Курс в Украине пересчитают: сколько будет стоить доллар — мнение экспертов Сегодня 09:00 — Валюта

Курс в Украине пересчитают: сколько будет стоить доллар — мнение экспертов

Украина для того чтобы получить новую кредитную программу от МВФ, взяла на себя ряд обязательств, среди которых и отмена фиксированного курса доллара. Пока четких сроков нет, а в НБУ говорят, что это делать рано. Валютный рынок должен стабилизироваться, только тогда можно говорить о дальнейшей либерализации.

Нацбанк в ближайшее время разработает четкие критерии, при достижении которых можно будет отпустить доллар. В первую очередь должен улучшиться баланс на валютном рынке (соотношение спроса и предложения). Но уже на некоторые шаги регулятор согласился.

С 21 апреля банкам разрешили продавать больше валюты, чем они покупают. Раньше нужно было выполнять правило: сколько долларов купили у населения, столько можно продать. По новым правилам можно продавать на 20% больше, чем купили. Чем больше валюты могут продавать банки, тем больше шансов на укрепление курса гривны.

Читайте также Курс доллара укрепляется: в ICU назвали причины

Если НБУ решит полностью снять ограничения, то при росте спроса мгновенно и неконтролируемо будет расти и курс доллара . Следует также добавить, что наличный курс валюты остается «свободным». Доллар дорожает и дешевеет в зависимости от ситуации на валютном рынке.

А фиксированный курс доллара НБУ — тот курс, которым должны руководствоваться экспортеры (продавать заработанную валюту), от этого курса также зависят валютные кредиты. Национальный банк может влиять на наличный курс, продавая доллары из запасов или наоборот — покупая валюту на открытом рынке и тем самым увеличивая спрос.

Сколько будет стоить доллар

«До конца весны — пока что не ожидается никаких изменений. Ситуация на рынке очень стабильная, и благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают. Какого-либо давления на гривну просто нет», — рассказывает экономический эксперт Сергей Фурса.

Читайте также Данилишин рассказал, что поддерживает курс гривны

В то же время, директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко считает, что официальный, наличный и банковский курсы доллара будут сближаться (в результате доллар будет стоить около 36,6 грн). Среди причин, в частности, рост депозитных ставок. «Формирование единого курса не произойдет внезапно, этот вопрос будет долгим», — пояснил он.

Отрицательный сценарий считают маловероятным, но он также существует. Доллар может снова подорожать и достичь отметки от 40 грн/$. Это возможно при двух условиях: если россия сорвет зерновую сделку и Украина лишится возможности зарабатывать на экспорте зерна или если военная ситуация будет ухудшаться.

Читайте также Банки в Украине установили новый курс доллара

Согласно положительному сценарию, который эксперты считают наиболее вероятным, стоимость доллара на валютном рынке снизится примерно на 1 грн и составит около 36,6 грн/$.

В более продолжительной перспективе стоимость валюты будет зависеть от международной поддержки стран-партнеров. Они не только финансируют расходы большей части бюджета, но и поставляют в Украину валюту, позволяющую удержать ситуацию на рынке.

Из-за войны уже уничтожены важные металлургические предприятия, Украина навсегда потеряла рынки, на которых за годы завоевывала свои позиции. Поэтому период восстановления объемов экспортной выручки будет длительным.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.