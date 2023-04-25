Курс доллара укрепляется: в ICU назвали причины — Finance.ua

Курс доллара укрепляется: в ICU назвали причины Сегодня 11:03 — Валюта

Курс доллара укрепляется: в ICU назвали причины

Курс доллара на наличном рынке в Украине на прошлой неделе продолжил укрепляться на 1% до 37,7-38,3 грн/$. Причиной этому могут быть ограничения на экспорт украинского зерна со стороны европейских соседей.

Об этом говорится в финансовом обзоре ICU.

«Предложение валюты на межбанковском рынке уменьшилось, поэтому НБУ пришлось резко увеличить интервенции по продаже валюты, тогда как на наличном рынке предложение остается на привычном уровне», — говорят авторы обзора.

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На межбанковском рынке предложение валюты от клиентов банков (юридических лиц) сократилось на прошлой неделе, в то время как объем покупки валюты возрос. Если в предыдущие недели клиенты продавали примерно по $1 млрд валюты за неделю и покупали немного больший объем ($1-1.2 млрд), то на прошлой неделе за четыре дня продали всего $0.7 млрд, но купили более $1 млрд.

«Поэтому чтобы удовлетворить такой спрос, НБУ пришлось увеличить интервенции по продаже иностранной валюты по сравнению с предыдущей неделей более чем вдвое — до $560 млн. Это уровень, сопоставимый с объемами в январе-феврале», — объясняют в ICU.

Розничный валютный рынок был более спокоен. Продажа безналичной валюты населением за 4 дня превышала ее покупку на $0.3 млн. Наличные население традиционно покупало и продавало в больших объемах, и в итоге покупка превысила продажу на 27 млн, что значительно меньше, чем в предыдущие недели.

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до 37.7-38.3 грн/$. В то же время наличный курс гривны ослаб еще больше, почти на 1%

В компании отмечают, что приостановка в предыдущие недели экспорта зерновых рядом европейских стран уже могла отразиться на поступлениях иностранной валюты в страну и привести к уменьшению предложения валюты на межбанковском рынке. Проблемы с экспортом оказывают и психологическое влияние, увеличивая ожидания ослабления гривны в наличном сегменте валютного рынка.

График: ICU

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