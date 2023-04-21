Нацбанк разрешил банкам продавать больше валюты населению — Finance.ua

Нацбанк разрешил банкам продавать больше валюты населению
Национальный банк смягчает ограничения для укрепления положительных тенденций на наличном валютном рынке и запуска проекта е-резидентства.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины с 21 апреля 2023 года смягчает ряд административных ограничений с целью создания условий для запуска проекта электронного резидентства и укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка, которые способствовали существенному сужению спреда между наличным и официальным курсом», — говорится в сообщении.
Наличный сегмент валютного рынка
НБУ расширяет возможности банков проводить операции по продаже наличной иностранной валюты населению.
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Так, с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года.
Соответствующие изменения направлены на сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке.
Перевод иностранной валюты за границу е-резидентами
Национальный банк предоставляет возможность е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за предоставленные услуги или работы).
Соответствующие изменения не будут оказывать давление на валютный рынок и международные резервы Украины, поскольку в рамках таких операций не будет происходить покупка иностранной валюты — перевод будет производиться за счет иностранной валюты, полученной е-резидентом из-за границы.
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