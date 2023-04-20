Данилишин рассказал, что поддерживает курс гривны — Finance.ua

Данилишин рассказал, что поддерживает курс гривны Сегодня 20:00 — Валюта

Данилишин рассказал, что поддерживает курс гривны

Как сообщил Богдан Данилишин, умеренное преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением на межбанковском рынке обусловило продажу иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка в объеме 243 млн долларов США (по сравнению со 125 млн долларов неделей ранее).

Поддержку обменному курсу гривны к доллару США обеспечивает достаточность международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 апреля 2023 г. составили 31,9 млрд долларов США (+10,4% или +3 млрд долларов США в месяц).

Их увеличение в марте явилось результатом увеличения поступлений от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте.

Чистая продажа валюты НБУ в марте снизилась по сравнению с февралем 2023 года на 783,1 млн дол. США — до 1 668,9 млн дол. США.

Финансовый сектор

По оперативным данным Национального банка, объем кредитов, предоставленных банками корпоративному сектору и домохозяйствам, в марте сокращался во всех валютах. В частности, гривневые кредиты корпоративному сектору сократились на 1,7% в месяц, в иностранной валюте — на 1,2%. Кредитование домохозяйств в марте сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%.

В то же время остатки на гривневых счетах корпораций в марте выросли на 3,1%,

населения — на 0,8%;

в иностранной валюте — соответственно на 5,2% и 0,1%.

При этом ставки по новым гривневым депозитам в марте выросли на 1,3% — для корпоративного сектора и на 0,6% — для домохозяйств.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) вырос за неделю до почти 600 млрд гривен, в том числе около 2/3 (или 400 млрд грн) размещено в депозитных сертификатах НБУ.

Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков и увеличение гривны в обращении вне банков уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Краткосрочные ставки на денежном рынке находятся на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (20%).

Направлению ресурсов банков на кредитование способствует реализация государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%», на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 507 льготных кредитов на общую сумму около 2,1 млрд грн. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 24,7 тысячи на общую сумму более 99 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, подавляющее большинство кредитов предоставлялось на поддержку с/х производства и антивоенные цели.

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