Что будет с долларом после войны: эксперт дал прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет с долларом после войны: эксперт дал прогноз

Валюта
43
Что будет с долларом после войны: эксперт дал прогноз
Что будет с долларом после войны: эксперт дал прогноз
Курс доллара в Украине в дальнейшем будет в основном зависеть от течения войны.
Об этом в комментарии ТСН.ua сказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.
«После войны, а мы все уверены в нашей победе, нам предстоят положительные изменения. Мы можем закончить войну с курсом, например, в 40 гривен за доллар. А через несколько месяцев после победы гривна начнет свое усиление. То есть курс будет 38, а потом и 36 за доллар. Объясню почему: предполагается большой приток иностранных инвестиций. Повторюсь, это при условии, если правительство будет проводить адекватную экономическую и налоговую политику, а также у нас будет действовать верховенство закона. Сейчас у нас такого нет, пока есть только шараханье из стороны в сторону, а сама экономическая политика неадекватна. Сейчас нас спасает политика Национального банка и Минфина, неплохо идут монетарные и макроэкономические процессы, а вот налоговая, таможня, поддержка бизнеса — почти на нуле, нет дерегуляции. В такую экономику инвестировать частный бизнес не будет», — отметил он.
Читайте также
По его словам, система нуждается в радикальном очищении от людей, которые проводят неадекватную политику.
Место для вашей рекламы
«Наша страна 30 лет была наименее привлекательным государством для инвестиций. Поэтому здесь нам нужна тоже победа над этой „гремучей смесью“, как и на фронте. Без этого, к сожалению, успеха не будет, потому что мы и дальше останемся экономическими изгоями», — добавил он.
Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны по отношению к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.