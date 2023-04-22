Что будет с долларом после войны: эксперт дал прогноз — Finance.ua

Что будет с долларом после войны: эксперт дал прогноз Сегодня 10:08 — Валюта

Что будет с долларом после войны: эксперт дал прогноз

Курс доллара в Украине в дальнейшем будет в основном зависеть от течения войны.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

«После войны, а мы все уверены в нашей победе, нам предстоят положительные изменения. Мы можем закончить войну с курсом, например, в 40 гривен за доллар. А через несколько месяцев после победы гривна начнет свое усиление. То есть курс будет 38, а потом и 36 за доллар. Объясню почему: предполагается большой приток иностранных инвестиций. Повторюсь, это при условии, если правительство будет проводить адекватную экономическую и налоговую политику, а также у нас будет действовать верховенство закона. Сейчас у нас такого нет, пока есть только шараханье из стороны в сторону, а сама экономическая политика неадекватна. Сейчас нас спасает политика Национального банка и Минфина, неплохо идут монетарные и макроэкономические процессы, а вот налоговая, таможня, поддержка бизнеса — почти на нуле, нет дерегуляции. В такую экономику инвестировать частный бизнес не будет», — отметил он.

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По его словам, система нуждается в радикальном очищении от людей, которые проводят неадекватную политику.

«Наша страна 30 лет была наименее привлекательным государством для инвестиций. Поэтому здесь нам нужна тоже победа над этой „гремучей смесью“, как и на фронте. Без этого, к сожалению, успеха не будет, потому что мы и дальше останемся экономическими изгоями», — добавил он.

Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны по отношению к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн.

ТСН По материалам:

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