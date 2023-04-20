Спрогнозирован курс доллара в Украине до середины мая 2023 — Finance.ua

Спрогнозирован курс доллара в Украине до середины мая 2023
До конца этой недели, которая продлится до 23 апреля, курс доллара в Украине может еще упасть. Как прогнозируют эксперты, вскоре он может достичь отметки в 36,9-37,5 грн.
Финансовый эксперт и директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко заявил, что сейчас на валютном рынке заметна новая тенденция — происходит постепенная унификация трех курсов — официального, банковского и наличного, сообщает «Обозреватель».
По его словам, новая программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенную отмену «трех курсов» и создание предпосылок к либерализации валютного рынка. Но это произойдет не сразу, а постепенно.
«Базовым» единым курсом может стать официальный курс валют. Именно поэтому к середине мая ожидается, что наличный курс валюты «зацепится» на рубеже ниже 37 грн/доллар", — заявил Марченко.
Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 19 апреля остался на уровне предыдущего показателя — 38,00 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составил 41,50 грн/евро.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!
Узнать курс валют
Поделиться новостью