Спрогнозирован курс доллара в Украине до середины мая 2023 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрогнозирован курс доллара в Украине до середины мая 2023

Валюта
111
Спрогнозирован курс доллара в Украине до середины мая 2023
Спрогнозирован курс доллара в Украине до середины мая 2023
До конца этой недели, которая продлится до 23 апреля, курс доллара в Украине может еще упасть. Как прогнозируют эксперты, вскоре он может достичь отметки в 36,9-37,5 грн.
Финансовый эксперт и директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко заявил, что сейчас на валютном рынке заметна новая тенденция — происходит постепенная унификация трех курсов — официального, банковского и наличного, сообщает «Обозреватель».
По его словам, новая программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенную отмену «трех курсов» и создание предпосылок к либерализации валютного рынка. Но это произойдет не сразу, а постепенно.
Читайте также
«Базовым» единым курсом может стать официальный курс валют. Именно поэтому к середине мая ожидается, что наличный курс валюты «зацепится» на рубеже ниже 37 грн/доллар", — заявил Марченко.
Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 19 апреля остался на уровне предыдущего показателя — 38,00 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составил 41,50 грн/евро.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

Узнать курс валют

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.