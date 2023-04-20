Спрогнозирован курс доллара в Украине до середины мая 2023 — Finance.ua

Спрогнозирован курс доллара в Украине до середины мая 2023 Сегодня 10:03 — Валюта

Спрогнозирован курс доллара в Украине до середины мая 2023

До конца этой недели, которая продлится до 23 апреля, курс доллара в Украине может еще упасть. Как прогнозируют эксперты, вскоре он может достичь отметки в 36,9-37,5 грн.

Финансовый эксперт и директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко заявил, что сейчас на валютном рынке заметна новая тенденция — происходит постепенная унификация трех курсов — официального, банковского и наличного, сообщает «Обозреватель».

По его словам, новая программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенную отмену «трех курсов» и создание предпосылок к либерализации валютного рынка. Но это произойдет не сразу, а постепенно.

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«Базовым» единым курсом может стать официальный курс валют . Именно поэтому к середине мая ожидается, что наличный курс валюты «зацепится» на рубеже ниже 37 грн/доллар", — заявил Марченко.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 19 апреля остался на уровне предыдущего показателя — 38,00 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составил 41,50 грн/евро.

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Обозреватель По материалам:

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