Каким будет курс доллара до конца недели: банкир сделала прогноз — Finance.ua

Каким будет курс доллара до конца недели: банкир сделала прогноз Сегодня 19:00 — Валюта

Курс доллара в Украине на наличном рынке на текущей неделе до 23 апреля будет колебаться в диапазоне 37,5 — 38,4 грн/долл.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, указав на вероятность дальнейшей корректировки наличного курса в сторону роста, передает 24 канал

«Учитывая очень умеренную динамику курсовых изменений в течение прошлой недели, рынок уже близок к этим отметкам», — подчеркнула она.

По ее словам, согласно данным НБУ, в среднем за последнюю неделю украинцы больше продавали безналичной валюты, чем покупали: «Это дает основания говорить о вероятности дальнейшей корректировки наличного курса в сторону роста — до таких уровней, когда покупка безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите станет более интересной для украинцев».

Ранее сообщалось, что, по прогнозу бизнеса, курс доллара в Украине через 12 месяцев будет находиться на уровне 42,18 грн/долл.

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УНІАН По материалам:

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