Банки в Украине установили новый курс доллара — Finance.ua

Банки в Украине установили новый курс доллара Сегодня 19:00 — Валюта

Курс наличного доллара в банках Украины заметно повысился после нескольких дней затишья. Так, 20 апреля средний курс составляет 37,57/38,1 грн за доллар (покупка/продажа). Таким образом, курс доллара на покупку в сутки вырос на 7 копеек, а на продажу — на 10 копеек.

Среди крупных финучреждений самый высокий курс на продажу «бакса» установил Ощадбанк (38,5 грн/долл.). Самый низкий — ПриватБанк (37,92 грн).

Покупают доллар дороже всего в Сенс Банке (по 37,75 грн). А наименее выгодно «сдавать» американскую валюту в OTP банке (36,9 грн). В более мелких финучреждениях курсы обмена традиционно еще ниже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка , остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, заметно изменился — 18 апреля он снизился сразу на 27 копеек.

На черном рынке также произошли заметные изменения: доллар в покупке подорожал на 21 коп. — до 37,92 грн., а средний курс продажи вырос на 20 копеек, до 38,05 грн. Евро на «валютном аукционе» 18 апреля продается по 41,60 грн, а покупается — по 41,31 грн, что также больше, чем накануне.

Кроме того, крупные банки также устанавливают курс карты для безналичного доллара. Однако такой курс применяется только для расчетов (например, в иностранных интернет-магазинах), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

При этом к концу текущей недели, которая завершится 23 апреля, наличный курс доллара в Украине может снизиться до уровня 36,9-37,5 грн. В это время банкиры ожидают сбалансирования спроса и предложения на наличные — после предпасхального роста предложения, который давил на курс.

Справка Finance.ua:

До конца этой недели, которая продлится до 23 апреля, курс доллара в Украине еще может упасть. Как прогнозируют эксперты, в скором времени он может достичь отметки 36,9-37,5 грн.

Финансовый эксперт и директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко заявил, что сейчас на валютном рынке заметна новая тенденция — происходит постепенная унификация трех курсов — официального, банковского и наличного.

Обозреватель По материалам:

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