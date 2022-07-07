Куда украинцы едут отдыхать летом 2022 года — Finance.ua
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Куда украинцы едут отдыхать летом 2022 года

Личные финансы
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Украинцы интересуются отдыхом за границей в 5 раз меньше, чем до войны, говорят представители турбизнеса. При этом большинство отдыхающих — женщины с детьми.
По данным июньского опроса портала grc.ua, летний отпуск в этом году планируют всего 11% украинцев — рекордно низкое число, в то время как тур за границу — всего 1% опрошенных.

На курорты Европы — на автобусах из Украины

Сейчас все больше туроператоров предлагают уехать в популярные страны, куда раньше ставили чартерные авиарейсы. К примеру, у туроператора TPG среди прочих доступны автобусные туры в Италию, Хорватию, Албанию, Латвию.
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«Рынок Украины сократился на 75-80% по сравнению с постковидным 2021 годом. Из остальных 25% — это дети, мамы и процентов 5% — мужчины непризывного возраста. Естественно, туристический рынок изменился и переформатировался из-за невозможности перелетов из Украины. Запланированы так называемые «автобусные чартеры», — рассказывает в комментарии РБК-Украина Елена Бойко, соучредитель компании «TPG».
Она перечисляет направления своей компании: Греция, Черногория, Турция, Болгария. Туда можно довольно быстро добраться на автотранспорте.
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Какие страны пользуются большим спросом этим летом

Больше всего среди туров в компании «Пилигрим» этим летом продается " автобусная Болгария " — это нижний ценовой сегмент, рассказал РБК-Украина ее руководитель Павел Головненко.
«Также продаем много чартерных билетов из Европы, в первую очередь — из Кишинева. Преимущественно в Турцию и Грецию. Египет сейчас очень дорогой — думаю, не пользуется большим спросом из-за большой стоимости самого перелета», — пояснил он.
Кстати, забронировать бесплатно и купить билеты можно на INFOBUS. Там вы найдете направление в 45 стран.
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По материалам:
РБК-Україна
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