Едут ли украинцы на отдых во время войны: ситуация на туристическом рынке — Finance.ua

Едут ли украинцы на отдых во время войны: ситуация на туристическом рынке

Сегодня 19:00 — Личные финансы

Из-за отсутствия иностранных туристов и финансовых проблем у украинцев санатории на Западной Украине почти пусты или совсем закрыты.

Об этом сообщил директор Центра развития туризма Владимир Царук.

Внутренний туризм

«Во время войны в стране не до туризма, его деятельность сведена к очень низким показателям. Например, санатории в Трускавце или Сходнице на сегодня либо закрыты вовсе, либо минимально заполнены, потому что у людей нет средств, чтобы отдохнуть и подлечиться. А иностранные туристы сюда не приедут, потому что на Украине война», — отметил Царук.

Он также добавил, что с началом лета украинцы стали выезжать на выходные, недалеко от места жительства. Кроме того, есть небольшой спрос на однодневные экскурсии и многие гиды предлагают свои услуги. К примеру, в Киеве есть предложения 3-4-часовых экскурсий. Особенно, по словам эксперта, этот вид отдыха популярен в субботу и воскресенье.

Путешествия за границу

Что касается зарубежного туризма, то среди украинцев последние несколько недель вырос спрос на отдых у моря. Об этом рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

«Последние несколько недель появился спрос на отдых и среди находящихся в Украине, и среди выехавших за границу. Конечно, ездить не очень удобно, но возможность такая есть. Посещают, как обычно, пляжные страны: Турция, Египет. Направления почти не изменились, однако изменилось место, откуда нужно уезжать и вылетать. С территории Украины выезжают в Польшу, также есть выезд в Кишинев, это два самых популярных направления», — отметил Рудич.

Детский отдых

Несмотря на войну, остается актуальным детский туризм, как отметил Владимир Царук.

«Открываются детские лагеря в Украине. В первую очередь, в тех регионах, где относительно безопасно. Это Закарпатская, Ивано-Франковская области, Львовская, и ее часть вблизи Карпат. Туроператоры или организаторы детского отдыха занимаются поиском соответствующих мест, где есть безопасные укрытия или хранилища, чтобы в случае воздушной тревоги укрыть детей. Ибо у родителей сейчас такое требование. И прежде чем отправлять детей в такие заведения, они спрашивают и просят фото, чтобы убедиться, есть ли куда спрятать детей» — сообщил Царук.

Кроме того, возобновились детские туры за границу к морю, ведь в Украине этим летом морской отдых недоступен.

«Туроператоры устроили поездки на автобусах. В частности, речь идет о таких странах, как Болгария, Греция, Черногория. Туда отправляются детские группы. Особенность этих групп в том, что в некоторых лагерях есть возможность, чтобы еще поехали и родители. К примеру, мама. Подразумевается, что для родителей там тоже есть помещение. Однако отдельно от детей, ведь это все-таки детский лагерь», — отметил Царук.

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