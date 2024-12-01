Куда шли деньги из госбюджета в 2024 году: анализ Счетной палаты — Finance.ua
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Куда шли деньги из госбюджета в 2024 году: анализ Счетной палаты

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Куда шли деньги из госбюджета в 2024 году: анализ Счетной палаты
Куда шли деньги из госбюджета в 2024 году: анализ Счетной палаты
Расходы за три квартала 2024 года проведены в объеме 2,98 трлн грн (68,7% плана на год), из них почти 65% - на мероприятия, связанные с безопасностью и обороноспособностью государства.
Об этом свидетельствует анализ Счетной палаты Украины.
Расходы на национальную безопасность и оборону из общего фонда проведены на 7,3% меньше плана на отчетный период.
«Это, прежде всего, вызвано незавершением закупок для приобретения товаров оборонного назначения. Для выполнения запланированных на год мер по национальной безопасности и обороне в октябре-декабре необходимо провести расходы на сумму 737 млрд гривен. Такая значительная сумма создаст нагрузку на госбюджет в конце года и усилит риск роста дебиторской задолженности», — говорится в сообщении.
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Также менее запланированного провели расходы на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства — на 20%, выплату субсидий — на 21,9%.
Относительно резервного фонда госбюджета Правительством распределено 99,9% средств, запланированных на год, преимущественно на мероприятия, связанные с безопасностью и обороноспособностью государства. В то же время, значительная часть распределенных расходов не проведена вовремя. В частности, на строительство фортификаций проведено расходов на 27,2% меньше плана на отчетный период, а на приобретение оборудования оборонного назначения для Минобороны и Госспецсвязи — на 85,6%.
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Кабинет Министров Украины распределил 21,1 млрд грн (85,8%) имеющегося ресурса фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, однако расходов было проведено меньше запланированного: на 30,9% - на защиту объектов критической инфраструктуры, на 87,4% - на восстановление инфраструктурных объектов, в том числе жилья.
Во время заседания Председатель Счетной палаты Ольга Песчанская отметила усиление риска неиспользования Агентством восстановления выделенных средств до конца года из-за длительного перераспределения средств между объектами, низкого качества проектной документации, мобилизации работников призывного возраста, выполняющих строительные работы, отсрочки проведения Казначейством платежей за капитальными расходами, осуществляемыми в порядке очередности.
Главными распорядителями не обеспечено утверждение части паспортов бюджетных программ (3,6%), что делает невозможным проведение расходов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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