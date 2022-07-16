Кто может получить учебный отпуск во время военного положения — Finance.ua

Кто может получить учебный отпуск во время военного положения Сегодня 15:05 — Личные финансы

В Управлении Гоструда в Хмельницкой области объяснили , предоставляется ли работнику учебный отпуск во время военного положения.

Согласно части 2 статьи 12 Закона Украины от 15 марта 2022 г. № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска в связи с беременностью и родами и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Если работник не привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, то право отказать ему в предоставлении отпуска в связи с обучением во время военного положения у работодателя отсутствует.

Справка Finance.ua:

Правительство приняло решение, которое поможет в трудоустройстве социальных работников со статусом ВПЛ, а также громадам справиться с дополнительной нагрузкой на социальную инфраструктуру;

половина бизнеса (51%) работает частично, то есть война повлияла на объемы активности и они еще не возобновлены. 22% работают по-прежнему, а 19% предприятий приостановили работу временно, но намерены восстановить ее максимально быстро. А 6% опрошенных даже приступили к новому бизнесу во время войны.



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