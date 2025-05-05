Кто из пенсионеров получит надбавки в мае (условия и размеры) — Finance.ua

Кто из пенсионеров получит надбавки в мае (условия и размеры) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Кто из пенсионеров получит надбавки в мае (условия и размеры)

В мае часть украинских пенсионеров может рассчитывать на повышение пенсионных выплат в виде возрастных надбавок.

Надбавки начисляют ежемесячно для лиц, достигших возраста 70, 75 или 80 лет при условии, что их пенсия не превышает 10 340 гривен.

Об этом рассказывает AgroReview

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Размер надбавок

Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, до момента достижения 75-летнего возраста выплачивается доплата в размере 300 гривен ежемесячно.

Лица, достигшие 75 лет, до достижения 80-летнего возраста получают надбавку 456 гривен в месяц.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и старше, имеют право на возрастную доплату в размере 570 гривен.

Дополнительные возрастные надбавки для лиц, которым исполнилось 90 лет, законодательство Украины пока не предусматривает.

Пенсионеры, которым назначена пенсия в апреле и достигнут соответствующего возраста в мае, получат надбавки не за полный месяц, а пропорционально количеству дней, оставшихся в месяце после дня рождения.

Напомним, что на 1 апреля средний размер пенсионной выплаты увеличился до 6341,11 грн (это на 9,5% больше по сравнению с 1 января (5789,05 грн) и на 10,5% - с аналогичной датой прошлого года (5743,28 грн).

Самые высокие пенсии получали:

в Киеве — 8 708,03 грн;

Донецкой области — 7 813,93 грн;

Луганской области — 7 314,01 грн.

Самые маленькие пенсии у жителей таких областей:

Тернопольской — 4 930,93 грн;

Черновицкой — 5 100,02 грн;-

Закарпатской — 5 174,80 грн.

Справка Finance.ua:

Как сообщал Пенсионный Фонд Украины, 25 апреля 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии, за март 2025 года. Он составляет 19430 гривен 52 копейки.

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