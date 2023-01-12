Кто имеет право на субсидии на сверхнормативную площадь жилья — Finance.ua
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Кто имеет право на субсидии на сверхнормативную площадь жилья

Личные финансы
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Кто имеет право на субсидии на сверхнормативную площадь жилья
Кто имеет право на субсидии на сверхнормативную площадь жилья
Несмотря на полномасштабное российское вторжение, украинцам продолжают выплачивать субсидии. Некоторые граждане могут претендовать на выплаты на сверхнормативную площадь жилья.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в Telegram-канале.
«Законодательство определяет категории граждан, которым жилищная субсидия может назначаться на сверхнормативную площадь жилья. Это нетрудоспособные неработающие лица, которые проживающит сами», — говорится в сообщении.
Кто к таким относится:
  • пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по выслуге лет;
  • граждане, получающие государственное социальное пособие лицу, не имеющему права на пенсию, и лица с инвалидностью;
  • люди, получающие государственное социальное пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • граждане, получающие временное государственное социальное пособие неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;
  • лица, не достигшие совершеннолетия.
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«Чтобы воспользоваться правом назначения субсидии на сверхнормативную площадь жилья, нужно указать свою принадлежность к одной из определенных льготных категорий в декларации», — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Справка Finance.ua:

  • ранее в ПФУ сообщили, что одной из причин неназначения субсидии может быть наличие автомобиля;
  • средняя субсидия в течение отопительного сезона составляет 1700–1800 гривен;
  • проверить, назначили ли пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно онлайн.
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По материалам:
Finance.ua
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