Кто имеет право на 13-ю пенсию в Украине: что это и как получить — Finance.ua
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Кто имеет право на 13-ю пенсию в Украине: что это и как получить

Личные финансы
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Кто имеет право на 13-ю пенсию в Украине: что это и как получить
Кто имеет право на 13-ю пенсию в Украине: что это и как получить
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, родственники умершего пенсионера могут получить невыплаченную пенсию, обратившись в ПФУ в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
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Кто может получить

Пенсию, принадлежавшую пенсионеру, но не выплаченную, могут получить члены его семьи, проживавшие с ним на день смерти. К ним относятся и неработающие родственники, находившиеся на содержании умершего.
Подать заявление на недополученные выплаты за умершего пенсионера можно:
  • непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
  • дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Куда обращаться

Обратиться за выплатой 13-й пенсии родственники умершего должны в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Нетрудоспособным членам семьи умершего пенсионера необходимо также подать документы, удостоверяющие, что они находились на его содержании.
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Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то в документы прилагается свидетельство о праве на наследство. Если на средства претендуют несколько членов семьи, между ними сумма распределяется в разных частях.
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Пенсионер должен сообщать о трудоустройстве или увольнении с работы, ведь право на пенсионные выплаты и определение их размера в отдельных случаях зависит от того, работает пенсионер или нет.
По материалам:
Finance.ua
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