Крупнейшие источники финансирования Госбюджета с начала года (инфографика) — Finance.ua

Крупнейшие источники финансирования Госбюджета с начала года (инфографика)
В первые месяцы текущего года самым большим источником финансирования Государственного бюджета Украины стали ОВГЗ.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В ведомстве отмечено, что объем привлеченных средств от продажи облигаций внутреннего государственного займа составил 1,95 млрд долларов.
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Также в Минфине сообщили о том, что объем международной помощи для Украины составил 1,2 млрд долларов.
Деньги поступили от Японии, Норвегии и Испании. Следует добавить, что 75% от общего объема финансирования были привлечены в форме грантов.
Напомним, директор по рынкам капитала Сенс Банка Татьяна Попович заявляла, что в начале полномасштабного вторжения россии покупка ОВГЗ воспринималась преимущественно как моральная поддержка ВСУ. Сейчас это стало удобным и доходным инструментом управления собственными сбережениями.
По ее словам, этому способствовали как государство, введя продажу ОВГЗ через приложение «Дія», так и увеличение уровня финансовой грамотности привыкших только к депозитам граждан.
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