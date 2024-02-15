В январе Минфин продал ОВГЗ на 13,4 млрд гривен, $255 млн и €236 млн — Finance.ua
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В январе Минфин продал ОВГЗ на 13,4 млрд гривен, $255 млн и €236 млн

Фондовый рынок
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В январе текущего года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 13,4 млрд гривен, 255 млн долларов и 236 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Минфин разместил гривневые гособлигации на 13 361 млн гривен, что на 67,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также были размещены бумаги на 255 млн долларов и 236 млн евро, что соответственно на 534,1% и 701,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 17,8% годовых, в долларах — 4,7% годовых, в евро — 2,6% годовых.
Как сообщали Українські Новини, в 2023 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 401,8 млрд гривен, 3 688 млн долларов и 736 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Справка Finance.ua:

  • в 2022 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 164,4 млрд гривен, 2 089 млн долларов и 984 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа;
  • в 2021 году Минфин привлек в госбюджет 287,9 млрд гривен, 3096 млн долларов и 783 млн евро за счет размещения ОВГЗ;
  • в 2020 году Минфин привлек в госбюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Где и как купить ОВГЗ

По материалам:
Українські Новини
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