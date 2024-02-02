Украинцы в январе установили рекорд по объему приобретенных ОВГЗ — Sense Bank — Finance.ua
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Украинцы в январе установили рекорд по объему приобретенных ОВГЗ — Sense Bank

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В январе 2024 года физические лица приобрели в мобильном банке Sense SuperApp государственных облигаций на 546 млн грн, что составляет 10,5% от всего объема 2023 года. Для сравнения, в декабре 2023 г. клиенты финучреждения приобрели облигаций на 479 млн грн, сообщила прессслужба национализированного Sense Bank.
Рекордные характеристики месячного прироста портфеля ОВГЗ физических лиц фиксировались в январе и в целом по системе. По данным Национального банка, в первый месяц этого года портфель ОВГЗ частных инвесторов увеличился на 4,687 млрд грн. до 57,9 млрд грн.
Таким образом, добавляют в Sense Bank, украинцы в январе установили сразу два рекорда: по темпу ежемесячного прироста портфеля гособлигаций и по общему объему инвестиций в ОВГЗ. Предыдущий рекорд месячного прироста общего портфеля облигаций у физических лиц был установлен в июле прошлого года — тогда украинцы увеличили объем инвестиций в ОВГЗ на 3,52 млрд грн.
Украинцы в январе установили рекорд по объему приобретенных ОВГЗ — Sense Bank
«Несмотря на высокий спрос на покупку иностранной валюты в декабре и январе, наши клиенты в основном покупали ОВГЗ, номинированные в национальной валюте. На гривневые бумаги пришлось 63,5% от общего объема приобретенных физическими лицами гособлигаций в нашем банке. В целом же по рынку статистика ровно противоположна: январский прирост портфеля ОВГЗ физических лиц на 65% был сформирован за счет облигаций, номинированных в иностранной валюте», — отметила директор по рынкам капитала Sense Bank Татьяна Попович.
Напомним, украинцы могут свободно покупать и продавать государственные облигации, эмитированные в гривне, долларах США и евро, в мобильном банке Sense SuperApp в режиме онлайн и 24/7.
Украинцы в январе установили рекорд по объему приобретенных ОВГЗ — Sense Bank
Sense Bank — системно важный украинский банк, 100% акций которого принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тысяч юридических лиц и 85 тысяч ФЛП в 130 отделениях по всей Украине, а также онлайн банке Sense SuperApp. В банке работает около 4 тысяч сотрудников.
По материалам:
Сенс Банк
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