Кризис Nissan: кто может спасти компанию — Finance.ua
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Кризис Nissan: кто может спасти компанию

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Toyota предложила поддержку Nissan, который находится в глубоком кризисе. В начале этого года Nissan вел активные переговоры с Honda. Компании были близки к соглашению о слиянии, которое должно было помочь Nissan выбраться из кризиса, однако сделка сорвалась.
Об этом сообщает Mainichi.
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По данным японских СМИ, Toyota готова поддержать одного из основных конкурентов. Какую поддержку предложила Toyota, неизвестно. Ни Nissan, ни Toyota информацию о февральских переговорах не подтвердили.
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Однако такой шаг со стороны Toyota выглядит логично: аналитики считают, что автогигант вряд ли упустит возможность воспользоваться шаткой позицией конкурента. Это рифмуется с поведением Toyota в течение многих лет.
Так, почти 60 лет назад она приобрела 0,22 процента акций Daihatsu и постепенно наращивала свою долю, пока окончательно не поглотила компанию в 2016 году. Кроме того, Toyota владеет 20 процентами акций Subaru, пятью процентами Suzuki и Mazda.
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Nissan же по-прежнему открыт для новых предложений, но его главная цель в ближайшее время — решение фундаментальных внутренних проблем.
Согласно плану, озвученному топ-менеджментом компании, бренд ждет радикальное преобразование за счет сокращения как мощностей, так и персонала.
Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников, закроет семь из 17 заводов по всему миру, сократит количество используемых платформ и упростит производство запчастей.
По материалам:
РБК-Україна
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