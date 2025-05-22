Кризис Nissan: кто может спасти компанию — Finance.ua

Кризис Nissan: кто может спасти компанию Сегодня 18:00

Toyota предложила поддержку Nissan, который находится в глубоком кризисе. В начале этого года Nissan вел активные переговоры с Honda. Компании были близки к соглашению о слиянии, которое должно было помочь Nissan выбраться из кризиса, однако сделка сорвалась.

Об этом сообщает Mainichi

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По данным японских СМИ, Toyota готова поддержать одного из основных конкурентов. Какую поддержку предложила Toyota, неизвестно. Ни Nissan, ни Toyota информацию о февральских переговорах не подтвердили.

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Однако такой шаг со стороны Toyota выглядит логично: аналитики считают, что автогигант вряд ли упустит возможность воспользоваться шаткой позицией конкурента. Это рифмуется с поведением Toyota в течение многих лет.

Так, почти 60 лет назад она приобрела 0,22 процента акций Daihatsu и постепенно наращивала свою долю, пока окончательно не поглотила компанию в 2016 году. Кроме того, Toyota владеет 20 процентами акций Subaru, пятью процентами Suzuki и Mazda.

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Nissan же по-прежнему открыт для новых предложений, но его главная цель в ближайшее время — решение фундаментальных внутренних проблем.

Согласно плану, озвученному топ-менеджментом компании, бренд ждет радикальное преобразование за счет сокращения как мощностей, так и персонала.

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников, закроет семь из 17 заводов по всему миру, сократит количество используемых платформ и упростит производство запчастей.

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