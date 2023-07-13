Криптовалюта, связанная с технологическим стартапом Илона Маска, внезапно выросла на 750% — Finance.ua
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Криптовалюта, связанная с технологическим стартапом Илона Маска, внезапно выросла на 750%

Криптовалюта
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Криптовалюта, связанная с технологическим стартапом Илона Маска, внезапно выросла на 750%
Криптовалюта, связанная с технологическим стартапом Илона Маска, внезапно выросла на 750%
Криптовалютный токен XAI за последние 24 часа совершил впечатляющий скачок курса на 750%. Аналитики отметили беспрецедентный всплеск ценовой активности виртуальной монеты после официального запуска стартапа по искусственному интеллекту, возглавляемого Илоном Маском — xAI.
Однако эксперты рынка предупреждают: инвесторам следует тщательно взвесить риски, прежде чем активно скупать монету. Наличие низких объемов торгов свидетельствует о том, что XAI может быть очень уязвимым к рыночным манипуляциям и экстремальным ценовым колебаниям.
На момент написания новости (на утро 13 июля) токен торгуется за $0,4 358 при рыночной капитализации всего $431,071. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $346,544.
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Отметим, что в отличие от действующей X Corp. Илона Маска, xAI будет работать как отдельная структура. Однако Маск заверил, что стартап будет сотрудничать и с другими его компаниями.
Миллиардер возглавит команду xAI, в которую войдут авторитетные специалисты с опытом работы в технокомпаниях DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla и ученые из Университета Торонто.
Последний скачок Маска в сферу искусственного интеллекта не стал неожиданностью для ярых поклонников его проектов. Предыдущие упоминания о намерении бизнесмена разработать TruthGPT в качестве альтернативы ChatGPT лишь подогревали ожидания от его амбициозных стремлений.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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