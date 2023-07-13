Криптовалюта, связанная с технологическим стартапом Илона Маска, внезапно выросла на 750% — Finance.ua

Криптовалюта, связанная с технологическим стартапом Илона Маска, внезапно выросла на 750% Сегодня 23:21 — Криптовалюта

Криптовалюта, связанная с технологическим стартапом Илона Маска, внезапно выросла на 750%

Криптовалютный токен XAI за последние 24 часа совершил впечатляющий скачок курса на 750%. Аналитики отметили беспрецедентный всплеск ценовой активности виртуальной монеты после официального запуска стартапа по искусственному интеллекту, возглавляемого Илоном Маском — xAI.

Однако эксперты рынка предупреждают: инвесторам следует тщательно взвесить риски, прежде чем активно скупать монету. Наличие низких объемов торгов свидетельствует о том, что XAI может быть очень уязвимым к рыночным манипуляциям и экстремальным ценовым колебаниям.

На момент написания новости (на утро 13 июля) токен торгуется за $0,4 358 при рыночной капитализации всего $431,071. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $346,544.

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Отметим, что в отличие от действующей X Corp. Илона Маска, xAI будет работать как отдельная структура. Однако Маск заверил, что стартап будет сотрудничать и с другими его компаниями.

Миллиардер возглавит команду xAI, в которую войдут авторитетные специалисты с опытом работы в технокомпаниях DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla и ученые из Университета Торонто.

Последний скачок Маска в сферу искусственного интеллекта не стал неожиданностью для ярых поклонников его проектов. Предыдущие упоминания о намерении бизнесмена разработать TruthGPT в качестве альтернативы ChatGPT лишь подогревали ожидания от его амбициозных стремлений.

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noworries По материалам:

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