Криптосообщество поддержит Ethereum: Фонд Сороса рассказал, почему будущее за «эфиром» — Finance.ua

Криптосообщество поддержит Ethereum: Фонд Сороса рассказал, почему будущее за «эфиром»

Сегодня 19:31 — Финтех и Карты

Криптосообщество поддержит Ethereum: Фонд Сороса рассказал, почему будущее за «эфиром»

Генеральный директор фонда Сороса Дон Фицпатрик убеждена, что Ethereum получит большую поддержку у криптообщества в противовес Bitcoin. Причиной этого, считает Фицпатрик, станет высокая энергозатратность BTC, опирающаяся на алгоритм Proof-of-Work.

В отличие от BTC, в Ethereum собираются перейти на алгоритм Proof-of-stake, а следовательно, значительно сократить энергоиспользование.

Соучредитель криптовалюты Виталик Бутерин заявил, что обновление может произойти уже в августе этого года.

И все же Bitcoin никуда не исчезнет, потому что эта криптовалюта уже стала мейнстримом, уверена Фицпатрик. По ее мнению, для Bitcoin все равно найдется применение. СЕО фонда также предупредила относительно рисков инвестирования только в криптовалюты — по ее мнению, отсутствие диверсификации активов — это слишком рискованно. Даже несмотря на то, что семейный фонд Соросов имеет в своих активах ВТС.

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Напомним, что Bitcoin в последнее время стабильно терял в цене. А недавно вообще поставил антирекорд, закрыв девятую неделю подряд красной свечой. Однако за последние сутки курс криптовалюты № 1 вырос и сейчас составляет около $31 500.

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