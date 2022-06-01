Криптосообщество поддержит Ethereum: Фонд Сороса рассказал, почему будущее за «эфиром» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Криптосообщество поддержит Ethereum: Фонд Сороса рассказал, почему будущее за «эфиром»

Сегодня 19:31Финтех и Карты
55
Криптосообщество поддержит Ethereum: Фонд Сороса рассказал, почему будущее за «эфиром»Криптосообщество поддержит Ethereum: Фонд Сороса рассказал, почему будущее за «эфиром»
Генеральный директор фонда Сороса Дон Фицпатрик убеждена, что Ethereum получит большую поддержку у криптообщества в противовес Bitcoin. Причиной этого, считает Фицпатрик, станет высокая энергозатратность BTC, опирающаяся на алгоритм Proof-of-Work.
В отличие от BTC, в Ethereum собираются перейти на алгоритм Proof-of-stake, а следовательно, значительно сократить энергоиспользование.
Соучредитель криптовалюты Виталик Бутерин заявил, что обновление может произойти уже в августе этого года.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

И все же Bitcoin никуда не исчезнет, потому что эта криптовалюта уже стала мейнстримом, уверена Фицпатрик. По ее мнению, для Bitcoin все равно найдется применение. СЕО фонда также предупредила относительно рисков инвестирования только в криптовалюты — по ее мнению, отсутствие диверсификации активов — это слишком рискованно. Даже несмотря на то, что семейный фонд Соросов имеет в своих активах ВТС.
Читайте также
Напомним, что Bitcoin в последнее время стабильно терял в цене. А недавно вообще поставил антирекорд, закрыв девятую неделю подряд красной свечой. Однако за последние сутки курс криптовалюты № 1 вырос и сейчас составляет около $31 500.
По материалам: noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.