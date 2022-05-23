Известный гонщик первым начнет получать зарплату в криптовалюте Ethereum — Finance.ua
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Известный гонщик первым начнет получать зарплату в криптовалюте Ethereum

Сегодня 19:39Финтех и Карты
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Известный гонщик первым начнет получать зарплату в криптовалюте EthereumИзвестный гонщик первым начнет получать зарплату в криптовалюте Ethereum
Девлин ДеФранческо стал первым гонщиком серии InduCar, который будет получать зарплату в криптовалюте Ethereum (ETH).
ДеФранческо подписал спонсорский контракт с канадской криптовалютной биржей Bitbuу. По условиям соглашения, торговая платформа не только будет платить команде Девлина за рекламу, но и будет переводить его обычную зарплату в ETH.
«Я верю в потенциал и силу Ethereum в долгосрочной перспективе. Надеемся, что инвестиции Bitbu в нашу команду оправдаются, как и мои инвестиции в ETH», — прокомментировал свое решение ДеФранческо.
Курс Ethereum стабилизировался в диапазоне выше $1900 и колеблется в рамках сокращающегося треугольника. Это медвежий паттерн, а значит, на рынке сохраняется высокая вероятность снижения стоимости криптовалюты. В связи с этим Девлин рискует, получая зарплату в ETH.
По материалам: noworries
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