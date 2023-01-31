Кредиты во время войны: банки дали прогноз по условиям кредитования на следующие 12 месяцев — Finance.ua

Кредиты во время войны: банки дали прогноз по условиям кредитования на следующие 12 месяцев
В ІV квартале банки несколько улучшили оценки показателей кредитования. Респонденты отметили рост кредитного спроса со стороны бизнеса и впервые за 2022 год возобновление спроса населения на ипотечные кредиты.
Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования.
Как отмечается, банки в дальнейшем ожидают сдержанного роста спроса на бизнес-кредиты и ипотеку и прогнозируют усиление всех видов рисков.
Спрос на кредиты
В октябре — декабре 2022 года интерес корпоративных заемщиков был наибольшим к гривневым, краткосрочным кредитам и со стороны МСП. Спрос на долгосрочные и валютные кредиты снижался. Высокие процентные ставки и отсутствие капитальных инвестиций по-прежнему сдерживали спрос на займы бизнеса.
Негативные потребительские настроения сдерживали спрос населения на потребительские кредиты. В то же время впервые с начала 2022 года банки сообщили о возобновлении спроса населения на ипотечные кредиты, в частности из-за более выгодных процентных ставок.
Оценка рисков
Участники опроса отметили значительный рост процентного, валютного и операционного рисков в ІV квартале 2022 года. В то же время риск ликвидности снизился впервые за четыре квартала.
Банки прогнозируют разнонаправленную динамику корпоративного и розничного кредитования, рост фондирования и усиление рисков.
Прогнозы кредитования
В следующие 12 месяцев респонденты ожидают умеренного улучшения динамики корпоративного кредитования и последующего сокращения розничного кредитного портфеля.
Банки рассчитывают на рост фондирования в следующие 12 месяцев, прогнозируя приток средств как со стороны населения, так и бизнеса.
Большинство финучреждений ожидают ухудшения качества кредитного портфеля, однако доля таких банков уменьшилась от прошлого опроса.
В ближайшие три месяца банки ожидают усиления всех видов рисков, однако доля таких респондентов несколько уменьшилась.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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