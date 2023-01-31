Кредиты во время войны: банки дали прогноз по условиям кредитования на следующие 12 месяцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кредиты во время войны: банки дали прогноз по условиям кредитования на следующие 12 месяцев

Кредит&Депозит
39
Кредиты во время войны: банки дали прогноз по условиям кредитования на следующие 12 месяцев
Кредиты во время войны: банки дали прогноз по условиям кредитования на следующие 12 месяцев
В ІV квартале банки несколько улучшили оценки показателей кредитования. Респонденты отметили рост кредитного спроса со стороны бизнеса и впервые за 2022 год возобновление спроса населения на ипотечные кредиты.
Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования.
Как отмечается, банки в дальнейшем ожидают сдержанного роста спроса на бизнес-кредиты и ипотеку и прогнозируют усиление всех видов рисков.

Спрос на кредиты

В октябре — декабре 2022 года интерес корпоративных заемщиков был наибольшим к гривневым, краткосрочным кредитам и со стороны МСП. Спрос на долгосрочные и валютные кредиты снижался. Высокие процентные ставки и отсутствие капитальных инвестиций по-прежнему сдерживали спрос на займы бизнеса.
Негативные потребительские настроения сдерживали спрос населения на потребительские кредиты. В то же время впервые с начала 2022 года банки сообщили о возобновлении спроса населения на ипотечные кредиты, в частности из-за более выгодных процентных ставок.

Оценка рисков

Участники опроса отметили значительный рост процентного, валютного и операционного рисков в ІV квартале 2022 года. В то же время риск ликвидности снизился впервые за четыре квартала.
Банки прогнозируют разнонаправленную динамику корпоративного и розничного кредитования, рост фондирования и усиление рисков.

Прогнозы кредитования

В следующие 12 месяцев респонденты ожидают умеренного улучшения динамики корпоративного кредитования и последующего сокращения розничного кредитного портфеля.
Банки рассчитывают на рост фондирования в следующие 12 месяцев, прогнозируя приток средств как со стороны населения, так и бизнеса.
Большинство финучреждений ожидают ухудшения качества кредитного портфеля, однако доля таких банков уменьшилась от прошлого опроса.
В ближайшие три месяца банки ожидают усиления всех видов рисков, однако доля таких респондентов несколько уменьшилась.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.