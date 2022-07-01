Компания Honor приостановила поставки устройств в рф — Finance.ua

Компания Honor приостановила поставки устройств в рф
Китайская компания Honor приостановила поставки устройств в россию. При этом официального заявления о выходе с российского рынка производитель электроники не делал.
Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на источники.
Собеседники издания отметили, что поставки устройств Honor в россию приостановились еще в марте.
«Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в россию смартфоны с помощью параллельного импорта (без согласия правообладателей. — Ред.)», — заявил один из источников.
Он также утверждает, что расширение сети дистрибьюторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor намерен возобновить поставки в россию.
Как отметил аналитик Михаил Бурмистров, работа с дистрибьюторами в СНГ позволит компании снизить санкционные риски.
«Хотя потребительская электроника не подпадает под ограничения, китайские компании перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в россии легализовали параллельный импорт. 21 июня Госдума разрешила до конца 2022 года ввозить в россию товары без согласия правообладателей, а 28 июня закон подписал президент рладимир путин.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью