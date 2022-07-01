Компания Honor приостановила поставки устройств в рф — Finance.ua

Компания Honor приостановила поставки устройств в рф 01.07.2022, 01:27 — Фондовый рынок

Компания Honor приостановила поставки устройств в рф

Китайская компания Honor приостановила поставки устройств в россию. При этом официального заявления о выходе с российского рынка производитель электроники не делал.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что поставки устройств Honor в россию приостановились еще в марте.

«Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в россию смартфоны с помощью параллельного импорта (без согласия правообладателей. — Ред.)», — заявил один из источников.

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Он также утверждает, что расширение сети дистрибьюторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor намерен возобновить поставки в россию.

Как отметил аналитик Михаил Бурмистров, работа с дистрибьюторами в СНГ позволит компании снизить санкционные риски.

«Хотя потребительская электроника не подпадает под ограничения, китайские компании перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в россии легализовали параллельный импорт. 21 июня Госдума разрешила до конца 2022 года ввозить в россию товары без согласия правообладателей, а 28 июня закон подписал президент рладимир путин.

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