Компания Honor приостановила поставки устройств в рф — Finance.ua
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Компания Honor приостановила поставки устройств в рф

Фондовый рынок
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Компания Honor приостановила поставки устройств в рф
Компания Honor приостановила поставки устройств в рф
Китайская компания Honor приостановила поставки устройств в россию. При этом официального заявления о выходе с российского рынка производитель электроники не делал.
Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на источники.
Собеседники издания отметили, что поставки устройств Honor в россию приостановились еще в марте.
«Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в россию смартфоны с помощью параллельного импорта (без согласия правообладателей. — Ред.)», — заявил один из источников.
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Он также утверждает, что расширение сети дистрибьюторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor намерен возобновить поставки в россию.
Как отметил аналитик Михаил Бурмистров, работа с дистрибьюторами в СНГ позволит компании снизить санкционные риски.
«Хотя потребительская электроника не подпадает под ограничения, китайские компании перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в россии легализовали параллельный импорт. 21 июня Госдума разрешила до конца 2022 года ввозить в россию товары без согласия правообладателей, а 28 июня закон подписал президент рладимир путин.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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