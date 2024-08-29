Команда МВФ посетит Украину на следующей неделе — Bloomberg
Команда Международного валютного фонда на следующей неделе посетит Украину.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, на следующей неделе команда МВФ встретится с украинскими официальными лицами, чтобы рассмотреть перспективы бюджета Украины.
Команда Международного валютного фонда будет находиться в Украине около недели, начиная с 4 сентября, пишет агентство.
В ходе поездки МВФ планирует решить, выплачивать ли следующие $1,1 млрд из программы помощи на $15,6 млрд.
По словам одного из источников издания, перед поездкой сотрудники МВФ, работающие с Украиной, примут участие в неформальной встрече с исполнительным советом фонда, чтобы сообщить им последнюю информацию о займе Украине.
Bloomberg отмечает, что основным вопросом, который волнует Украину накануне визита МВФ, является разблокирование странами G7 помощи в размере $50 млрд за счет использования доходов от замороженных российских активов.
Напомним, 16 июля команда Международного валютного фонда начала встречи в Киеве с представителями властей Украины и другими партнерами. Дискуссии фокусировались на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу.
Как сообщалось, 3 июля Украина получила транш в размере $2,2 млрд от Международного валютного фонда, одобренного 28 июня. По словам премьера, перечисленная сумма поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.
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