Количество сделок не растет: что тормозит рынок недвижимости в Украине — Finance.ua

Количество сделок не растет: что тормозит рынок недвижимости в Украине Сегодня 21:00 — Личные финансы

Количество сделок не растет: что тормозит рынок недвижимости в Украине

Одним из важнейших событий на рынке недвижимости в июне стало разрешение продавать жилье по доверенности. Однако это не оказало существенного влияния на текущую ситуацию с падением спроса.

Так, по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, пока в Украине не ощущается эффект от решения Кабмина. Однако, добавляет он, ситуация может урегулироваться в ближайшее время.

Возвращение доверенностей и проблемы с пропиской

Юрий Пита объясняет отсутствие ажиотажа спецификой самой процедуры. По его словам, оформление доверенностей за границей и пересылка их в Украину — это нескорое дело. Однако эксперт считает, что в ближайшее время предложение будет только расти.

"Думаю, что количество выставляемых на продажу объектов может увеличиться на 30%",— отметил Пита.

По его словам, если количество предложений значительно возрастет, цены могут снизиться. С другой стороны, рынок недвижимости тормозит нерабочий демографический реестр, в котором регистрируется место жительства.

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Он рассказывает, что менять место регистрации разрешили только в Киеве, где соответствующую услугу начали предоставлять местные ЦПАУ. В других городах такой возможности пока нет.

«Решение об этом принимает военная администрация, и как в случае с продажей алкоголя или продолжительностью комендантского часа все решается на местном уровне в том или ином регионе», — подчеркнул Пита.

В то же время украинцы понимают, что покупать квартиру с пока не выписавшимися жителями — это большой риск. По его мнению, количество сделок будет расти только там, где можно менять место регистрации.

Кабмин разрешил нотариусам удостоверять операции с недвижимостью по доверенности

29 июня вступило в силу постановление Кабмина, которым внесен ряд изменений по нотариальным действиям в условиях военного положения.

Решение предусматривает возможность нотариального удостоверения договоров об отчуждении недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, ипотеки на основании доверенности.

Доверенность действительна в течение месяца, если заверил ее нотариус в Украине, и два месяца, если ее заверило консульское учреждение Украины.

Нотариальное удостоверение договора об отчуждении недвижимого имущества, ипотеки, установление доверительной собственности на недвижимое имущество осуществляется по местонахождению имущества, юрлица или физлица.

Согласно решению, запрещается нотариальное удостоверение договора до истечения одного месяца со дня госрегистрации права собственности, если оно наступило во время военного положения на основании договора, передачи в собственность юрлицу как вклад в капитал или выхода из состава учредителей.

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Телеканал 24 По материалам:

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