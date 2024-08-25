Количество просителей убежища в Польше выросло на 79%: в основном украинцы и белорусы — Finance.ua

Количество просителей убежища в Польше выросло на 79%: в основном украинцы и белорусы Сегодня 18:34 — Личные финансы

Количество просителей убежища в Польше выросло на 79%: в основном украинцы и белорусы

В первом полугодии этого года количество поданных заявлений о предоставлении международной защиты было на 79% (+3,4 тыс. человек) больше, чем за аналогичный период 2023 года — согласно данным Управления по делам иностранцев, опубликованным в июле.

Об этом сообщает издание kresy.pl

Больше всего случаев касались граждан: Украины — 2,7 тыс. человек, беларуси — 2 тыс. человек, россии — 0,6 тыс. человек, Сомали — 0,4 тыс. человек и Сирии — 0,3 тыс. человек.

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Как отмечено, больше всего заявлений подали мужчины — 5,1 тыс. человек против 2,6 тыс. человек женщин. В обеих группах преобладают люди в возрасте 18−34 года. Количество детей (17% от обращений) в возрасте до 13 лет составило 1 тыс., а в возрасте 14−17 лет — почти 0,3 тыс. человек.

«Иностранцу предоставляется международная защита (в форме статуса беженца или дополнительной защиты), если ему грозит преследование или реальный риск потери жизни или здоровья в стране его происхождения. При этом в отношении этого лица не должно быть никаких обстоятельств, указывающих на то, что оно может представлять угрозу, например, безопасности», — говорят в Управлении по делам иностранцев.

В первом полугодии 2024 года Управление по делам иностранцев вынесло решение относительно 4,7 тыс. человек. Из них 3 тыс. человек отвечали условиям предоставления международной защиты иностранцам. В первую очередь это были граждане: беларуси — 1,4 тыс. человек, Украины — 1,3 тыс. человек и россии — 0,1 тыс. человек.

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760 иностранцев получили отрицательные решения. Наибольшую группу по этому показателю составляли граждане: россии — 320 человек, беларуси — 50 человек и Индии — 45 человек.

«Во время процедуры предоставления статуса беженца иностранцы могут воспользоваться социальной помощью (в том числе проживанием, питанием, медицинским обслуживанием), которую предоставляет Управление по делам иностранцев, и услугами по образованию (в частности, изучение польского языка). Они имеют выбор: оставаться в центре для иностранцев или жить самостоятельно за пределами центров за счет финансовой помощи, полученной от офиса. По состоянию на 30 июня 2024 года социальной помощью воспользовались 5,9 тыс. человек, из них 940 человек находились в центрах для иностранцев», — отмечает издание.

Справка Finance.ua:

в отличие от статуса временной охраны, в котором пребывает на территории Польши большинство беглецов от войны в Украине, статус беженца не разрешает поездки в страну происхождения;

также он не дает права на работу и посещение других стран при рассмотрении дела до момента принятия положительного решения.

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