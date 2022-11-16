Количество новых очередей жилых комплексов сократилось в Украине вдвое в 2022 году — ЛУН — Finance.ua
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Количество новых очередей жилых комплексов сократилось в Украине вдвое в 2022 году — ЛУН

Недвижимость
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Количество новых очередей жилых комплексов сократилось в Украине вдвое в 2022 году — ЛУН
Количество новых очередей жилых комплексов сократилось в Украине вдвое в 2022 году — ЛУН
За десять месяцев 2022 года начато строительство 512 новых проектов и очередей, что более чем вдвое ниже показателя 1 113 стартов за аналогичный период 2021 года.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные ЛУН.
«По данным ЛУН, количество новых проектов и очередей уже имеющихся жилых комплексов ощутимо сократилось в стране более чем вдвое: 512 стартов строек за десять месяцев 2022 года против 1 113 года за аналогичный период прошлого», — сообщили в компании.

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Так, за десять месяцев этого года в Киеве начали строить 91 новую очередь, в 2021 году за аналогичный период было начато 154 очереди жилых комплексов.
Киевская область, ранее многолетний рекордсмен по количеству введенного в эксплуатацию жилья, также сократила количество новых очередей почти в четыре раза: 55 за этот год против 205 за прошлый.
Львовская область также демонстрирует уменьшение объемов начала новых зданий — 73 очереди против 110 в прошлом году.
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Одесский регион, несмотря на войну, демонстрирует активное строительство, начиная с апреля-марта этого года, хотя значительно меньшим количеством новых очередей — 52 в этом году против 141 в прошлом.
Один из наиболее пострадавших регионов среди активно застраивавшихся до полномасштабного вторжения — Харьковская область. Там в этом году начали всего 18 очередей против 87 в прошлом.
В Днепропетровской области падение практически в пять раз — с 53 за десять месяцев 2021 года до 12 в этом.
Однако есть и регионы, показавшие прирост новых проектов. Это Винницкая — 18 стартов строительства за десять месяцев этого года против 16 за аналогичный период 2021 года, и Закарпатская — 16 против 10, Николаевская — 4 в этом году против 2 в 2021 году.

Справка Finance.ua:

  • по данным Dom.Ria, стоимость новостроек за период сентябрь — октябрь 2022 года заметно выросла. Средняя цена м² на конец октября в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 45 261 грн. Это на 37% больше, чем в прошлом году в тот же период и на 3% больше, чем в сентябре;
  • в Киевской области в среднем однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно приобрести за 41 593 доллара США, что всего на 1,55% меньше, чем в прошлом году, и на 3,26% больше, чем в сентябре;
  • по данным портала ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в Киеве на начало ноября составляет 48,2 тысячи гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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