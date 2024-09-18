Когда ждать резкого роста курса доллара: прогноз экономиста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда ждать резкого роста курса доллара: прогноз экономиста

Валюта
116
Когда ждать резкого роста курса доллара: прогноз экономиста
Когда ждать резкого роста курса доллара: прогноз экономиста
В следующем году американская валюта может подорожать до 45 гривен. Это событие не должно привести к резкому росту спроса на нее сейчас.
Такой прогноз дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН.
По его словам, в 2025 году населению следует ожидать значительного обесценивания гривны. К концу текущего года средний курс будет 42,5 гривны, а уже в следующем году он может вырасти до 45 гривен.
Читайте также
«Но новость о том, что доллар в следующем году, возможно, подорожает до 45 гривен, не должна уже сейчас привести к стремительному росту спроса на наличную валюту. И, соответственно, к спекулятивному повышению курса, прежде всего из-за ограниченной покупательной способности большинства населения», — говорит Пендзин.
В среду, 18 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,30 грн (покупка) и 41,80 (продажа). Наличный курс — 41,70 (покупка) и 41,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,41 грн.

Справка Finance.ua:

  • По прогнозам Министерства экономики Украины, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс доллара на уровне 45 гривен за $1.
  • Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2025 год руководители компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, составляет 44 грн/доллар.
Узнавайте первыми о курсах валют на Finance.ua 💵
По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.