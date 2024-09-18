Когда ждать резкого роста курса доллара: прогноз экономиста — Finance.ua

Когда ждать резкого роста курса доллара: прогноз экономиста Сегодня 20:02 — Валюта

Когда ждать резкого роста курса доллара: прогноз экономиста

В следующем году американская валюта может подорожать до 45 гривен. Это событие не должно привести к резкому росту спроса на нее сейчас.

Такой прогноз дал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН.

По его словам, в 2025 году населению следует ожидать значительного обесценивания гривны. К концу текущего года средний курс будет 42,5 гривны, а уже в следующем году он может вырасти до 45 гривен.

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«Но новость о том, что доллар в следующем году, возможно, подорожает до 45 гривен, не должна уже сейчас привести к стремительному росту спроса на наличную валюту. И, соответственно, к спекулятивному повышению курса, прежде всего из-за ограниченной покупательной способности большинства населения», — говорит Пендзин.

В среду, 18 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,30 грн (покупка) и 41,80 (продажа). Наличный курс — 41,70 (покупка) и 41,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,41 грн.

Справка Finance.ua:

По прогнозам Министерства экономики Украины, в государственном бюджете на 2025 год заложен курс доллара на уровне 45 гривен за $1.



Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2025 год руководители компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, составляет 44 грн/доллар.

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