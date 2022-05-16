Когда в Киеве появится бензин: ответ КГГА — Finance.ua

Когда в Киеве появится бензин: ответ КГГА

Когда в Киеве появится бензин: ответ КГГА

Киевская городская государственная администрация прогнозирует, что бензин на заправках в Киеве в достаточном для водителей количестве появится к концу мая. В настоящее время власти решают логистические вопросы для поставки топлива.

Об этом во время телемарафона сказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Читайте также Министр экономики объяснила, как изменятся цены на горючее

«Я думаю, неделю-две все должно наладиться. Мы уже забыли, что у нас возле города сгорели все станции хранения нефтепродуктов. Кроме того, 90% светлых нефтепродуктов у нас ввозилось из беларуси. Это тоже нужно менять, это тоже логистика. Это время. Я думаю, в конце месяца не будет проблем с топливом в Киеве», — сказал Поворозник.

Читайте также Антимонопольщики проверят, не было ли сговора на рынке топлива

Напомним, в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему — правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.

В настоящее время идет работа над узлами перегрузки на железной дороге и нестандартными логистическими маршрутами через порты Черного моря, Балтики и Адриатики. Логистика поставки топлива изменилась.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.