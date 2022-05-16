Когда в Киеве появится бензин: ответ КГГА — Finance.ua

Киевская городская государственная администрация прогнозирует, что бензин на заправках в Киеве в достаточном для водителей количестве появится к концу мая. В настоящее время власти решают логистические вопросы для поставки топлива.
Об этом во время телемарафона сказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
«Я думаю, неделю-две все должно наладиться. Мы уже забыли, что у нас возле города сгорели все станции хранения нефтепродуктов. Кроме того, 90% светлых нефтепродуктов у нас ввозилось из беларуси. Это тоже нужно менять, это тоже логистика. Это время. Я думаю, в конце месяца не будет проблем с топливом в Киеве», — сказал Поворозник.
Напомним, в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему — правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.