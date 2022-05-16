Когда в Киеве появится бензин: ответ КГГА — Finance.ua
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Когда в Киеве появится бензин: ответ КГГА

16.05.2022, 02:35Энергетика
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Когда в Киеве появится бензин: ответ КГГАКогда в Киеве появится бензин: ответ КГГА
Киевская городская государственная администрация прогнозирует, что бензин на заправках в Киеве в достаточном для водителей количестве появится к концу мая. В настоящее время власти решают логистические вопросы для поставки топлива.
Об этом во время телемарафона сказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
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«Я думаю, неделю-две все должно наладиться. Мы уже забыли, что у нас возле города сгорели все станции хранения нефтепродуктов. Кроме того, 90% светлых нефтепродуктов у нас ввозилось из беларуси. Это тоже нужно менять, это тоже логистика. Это время. Я думаю, в конце месяца не будет проблем с топливом в Киеве», — сказал Поворозник.
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Напомним, в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему — правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма отметил, что Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить.
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В настоящее время идет работа над узлами перегрузки на железной дороге и нестандартными логистическими маршрутами через порты Черного моря, Балтики и Адриатики. Логистика поставки топлива изменилась.

Дефицит топлива в Украине: почему так произошло, и когда он закончится 🚗

По материалам: ТСН
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