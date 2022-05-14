Антимонопольщики проверят, не было ли сговора на рынке топлива — Finance.ua
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Антимонопольщики проверят, не было ли сговора на рынке топлива

Сегодня 11:14Казна и Политика
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Антимонопольный комитет приступил к исследованию критической ситуации на рынке топлива — проверит, есть ли объективные причины для ограничения продаж на АЗС, имелся ли на рынке сговор.
Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.
Комитет отметил, что в течение двух недель мониторит ситуацию на рынках топлива из общедоступных источников, а также получает информацию от потребителей и органов власти.
«При этом поступающие данные являются противоречивыми. С одной стороны, вроде бы топливо есть на рынке в достаточных объемах, а с другой — мы наблюдаем, что отдельные операторы не осуществляют реализацию продукции через розничную сеть АЗС, а там, где продажи происходят — очереди могут достигать «несколько километров», — пишут в ведомстве.
Как следствие, АМКУ проверит, соблюдают ли сети АЗС законодательство о защите экономической конкуренции. В частности, были ли/есть объективные причины для критической ситуации, сложившейся на АЗС, включая ограничение предложения в течение апреля — мая 2022 года, «или кризис мог быть вызван сговором крупнейших игроков рынка».
В рамках исследования АМКУ встретился с представителями крупнейших сетей автозаправочных станций Украины.
По материалам: Економічна Правда
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