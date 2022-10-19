Когда ожидать повышения цен на столичное жилье: прогноз риелторов — Finance.ua

Когда ожидать повышения цен на столичное жилье: прогноз риелторов
Ситуация на киевском рынке аренды остается стабильной. Однако после окончания отопительного сезона все может измениться.
Об этом рассказала глава отделения АФНУ в Киеве Елена Гайдамаха. Специалист отметила, что сейчас, в связи с обстрелами, меняются приоритеты арендаторов и арендодателей.
Что происходит на киевском рынке аренды жилья
Арендаторы не считают центр Киева безопасным местом для жизни. Соответственно снижается спрос, а за ним — цена.
«Даже за относительно низкую цену сложно найти арендатора в квартиру в районе метро «Печерская», «Дворец спорта», — говорит эксперт.
Согласно размещенным на популярных площадках объявлениям, в Печерском районе недалеко от метро однокомнатную квартиру с современным ремонтом и бытовой техникой в доме 80 — 90-х годов, предлагают арендовать за 13 — 18 тысяч гривен.
В целом, по словам Гайдамахи, называть среднюю стоимость пока сложно. Даже в бюджетном сегменте цена формируется в соответствии с состоянием квартиры, наличием бытовой техники, инфраструктурой, приближенностью к метро и бомбоубежищам. Если очень обобщить, то:
- однокомнатную квартиру можно арендовать за 9 — 10 тысяч гривен,
- двухкомнатную квартиру — за 12 — 14 тысяч гривен,
- трехкомнатную квартиру — за 14 — 15 тысяч гривен.
«В начале лета у нас были цены на 50% ниже, чем до полномасштабной войны. С конца июля стоимость аренды плавно увеличивается. И сейчас мы имеем цены примерно на 16 — 20% ниже, чем до полномасштабной войны», — рассказывает Гайдамаха.
Цены на аренду не будут расти в течение отопительного сезона
Традиционно с началом отопительного сезона владельцы квартир стараются как можно быстрее найти арендаторов. Иначе им придется из собственного кошелька оплачивать отопление — и вместо заработка такая квартира будет приносить только расходы.
Еще одна особенность — в отопительный сезон цены на аренду не повышают.
"На рынке уже сформировались свои традиции. В течение отопительного сезона на плечи арендаторов ложатся и расходы на отопление. Поэтому так уж складывается, что если повышают стоимость аренды, то ближе к концу отопительного сезона или после него",— рассказывает риелтор.
Кроме того, подорожание квартир ориентировочно на 20% будет наблюдаться ближе к маю.
Как изменились тенденции на рынке жилья
- Сейчас квартиру найти гораздо легче, чем, к примеру, в этот же период в прошлом году. Количество предложений на рынке практически не изменилось, при этом количество арендаторов значительно снизилось.
- Изменились критерии поиска жилья. Если раньше потенциальные арендаторы интересовались вариантами с красивым видом на Днепр или город, сейчас берут квартиры на нижних этажах. Нет спроса на жилье в домах недалеко от министерств и объектов критической инфраструктуры.
- Изменились требования к арендаторам. Владельцы квартир боятся предлагать жилье для мужчин с оккупированных территорий.
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