Клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов в поддержку Украины — Федоров
Сегодня 13:48 — Казна и Политика Клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов в поддержку Украины — Федоров, www.pcwelt.de
Клиенты платежной системы PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов международным благотворительным организациям, оказывающим гумпомощь в Украине.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмм.
«Получили письмо от CEO PayPal Дэна Шульмана. Теперь официально: PayPal прекращает свою работу в РФ в связи с военной агрессией против Украины», — написал он.
Федоров добавил, что клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов международным благотворительным организациям, которые оказывают гуманитарную помощь в Украине и поддерживают переселенцев.
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