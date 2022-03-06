Клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов в поддержку Украины — Федоров — Finance.ua
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Клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов в поддержку Украины — Федоров

Сегодня 13:48Казна и Политика
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Клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов в поддержку Украины — ФедоровКлиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов в поддержку Украины — Федоров, www.pcwelt.de
Клиенты платежной системы PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов международным благотворительным организациям, оказывающим гумпомощь в Украине.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмм.
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«Получили письмо от CEO PayPal Дэна Шульмана. Теперь официально: PayPal прекращает свою работу в РФ в связи с военной агрессией против Украины», — написал он.
Федоров добавил, что клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов международным благотворительным организациям, которые оказывают гуманитарную помощь в Украине и поддерживают переселенцев.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: Укрінформ
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