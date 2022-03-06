Клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов в поддержку Украины — Федоров

Сегодня 13:48 — Казна и Политика

Клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов в поддержку Украины — Федоров, www.pcwelt.de

Клиенты платежной системы PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов международным благотворительным организациям, оказывающим гумпомощь в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграмм.

«Получили письмо от CEO PayPal Дэна Шульмана. Теперь официально: PayPal прекращает свою работу в РФ в связи с военной агрессией против Украины», — написал он.

Федоров добавил, что клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов международным благотворительным организациям, которые оказывают гуманитарную помощь в Украине и поддерживают переселенцев.

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