Китайская CRRC представила первый магистральный электровоз Bison для рынка ЕС — Finance.ua

Китайская CRRC представила первый магистральный электровоз Bison для рынка ЕС Вчера 02:35 — Технологии&Авто

Китайская CRRC представила первый магистральный электровоз Bison для рынка ЕС, Фото: ЦТС

Китайская корпорация CRRC представила на выставке InnoTrans-2022 предсерийный образец первого магистрального электровоза Bison для европейского рынка.

Многосистемный гибридный электровоз, дополненный тяговыми аккумуляторами для движения по неэлектрифицированным путям, разработан для венгерского грузового оператора Rail Cargo Hungaria (RCH) — дочернего предприятия ÖBB по соглашению, подписанному в сентябре 2019 года.

Каждый трехосный локомотив мощностью 5600 кВт может курсировать по линиям, электрифицированным на переменном токе напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц или напряжением 15 кВ, частотой 16,7 Гц.

Фото: ЦТС

При питании от тяговых аккумуляторных батарей емкостью 200 кВт/ч обеспечивается мощность 350 кВт на обод колеса.

Сила тяги при трогании в обоих случаях составляет 300 кН.

Максимальная скорость электровоза — 140 км/ч, масса — 90 тонн.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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