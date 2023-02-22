Китай убеждает госкомпании отказываться от аудиторов «Большой четверки» — Finance.ua

Китай убеждает госкомпании отказываться от аудиторов «Большой четверки» Сегодня 16:14 — Мир

Китай убеждает госкомпании отказываться от аудиторов «Большой четверки»

Власти Китая призвали государственные компании постепенно отказаться от услуг четырех крупнейших международных аудиторских фирм из-за беспокойства по безопасности данных.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Министерство финансов Китая в прошлом месяце дало рекомендации некоторым государственным предприятиям с призывом досрочно расторгнуть контракты с аудиторскими компаниями «Большой четверки», сообщили собеседники агентства.

Хотя оффшорные дочерние компании могут пользоваться услугами американских аудиторов, власти Китая призвали материнские фирмы нанимать местных китайских или гонконгских бухгалтеров.

По словам собеседника, таким образом, Китай пытается ограничить влияние связанных с США глобальных аудиторских фирм и обеспечить безопасность данных страны, а также поддержать местную аудиторскую отрасль.

Пекин годами предлагал государственным компаниям отказаться от услуг «Большой четверки», но недавно вновь подчеркнул, что компании должны использовать других аудиторов. Конечный срок для изменений не установлен, поэтому процесс может происходить постепенно, в ходе истечения срока действия контрактов.

В прошлом году Китай и США заключили соглашение по аудиту, которое было воспринято как признак того, что конкурентные государства все еще могут работать вместе над некоторыми вопросами. Однако последние рекомендации Пекина напоминают, что разрыв отношений продолжается в таких чувствительных областях, как государственные предприятия и передовые технологии.

Один из рисков для Китая состоит в том, что переход к менее известным аудиторам усложнит для государственных предприятий привлечение капитала от международных инвесторов.

Отстранение от китайского государственного бизнеса станет ударом для аудиторских фирм. В 2021 году «Большая четверка» получила совокупный доход от всех китайских клиентов в размере 20,6 миллиарда юаней или 3 млрд долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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